Geld zieht Ärzte an

Deutschland ist gespalten: Wo viele Privatpatienten wohnen, gibt es viele Ärzte. Zurück bleiben die Armen. Ob Stadt oder Land - wo sie leben, ist die Versorgung schlecht.

1 — Ärzte folgen dem Geld, nicht den Kranken Übersicht 1 — Ärzte folgen dem Geld, nicht den Kranken 2 — Zwei Stunden für den Weg zum Kinderarzt 3 — Städte sind für Ärzte bequemer 4 — Arztleeren Regionen ist mit Geld nicht zu helfen Verteilung von Privatpatienten in Deutschland Privatpatienten ziehen überdurchschnittlich viele Arztpraxen an. Diesen Schluss kann man ziehen, wenn man betrachtet, wie sich die Praxen von Haus- und Fachärzten über Deutschland verteilen. Eine scharfe Grenze durchzieht das Land: Auf der einen Seite liegen die Regionen, in denen Menschen leben, die viel Geld verdienen oder Beamte sind und sich deshalb privat versichern können. Dort gibt es viele Ärzte. Auf der anderen Seite sind die Gegenden mit ärmeren Menschen. Diese Städte und Kreise werden in der Tendenz ärzteleer. Wenn in Deutschland über das Gesundheitssystem diskutiert wird, ist oft von Zwei-Klassen-Medizin die Rede, von großen Unterschieden zwischen privater und öffentlicher Versorgung. Es zeigt sich: Ein entscheidendes Argument für Ärzte, an einem Ort eine Praxis zu eröffnen, ist die Zahl der Privatversicherten; und nicht etwa die Frage, ob dort besonders viele kranke Menschen leben. Das gilt für Städte ebenso wie für den ländlichen Raum. ZEIT ONLINE hat die Standorte aller Facharztgruppen und Psychotherapeuten in Deutschland ausgewertet und mit Daten in Zusammenhang gebracht, die die Münchener Gesundheitsökonomin Leonie Sundmacher berechnet hat. Sundmacher hat untersucht, wie viele Privatversicherte in den deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten leben. Die Karten zeigen ein deutliches Bild: Während Hausärzte noch aufs Land ziehen, suchen Fachärzte die Nähe zu Privatpatienten. "Eine hohe PKV-Versichertendichte geht mit einer hohen Facharztdichte einher", sagt Sundmacher. So funktionieren die Karten: Grau steht für Privatpatienten, Grün für Ärzte. Zu den drei Helligkeitsstufen (je dunkler, desto höher der Anteil der Privatversicherten) kommt die Farbe dazu (je intensiver, desto mehr Ärzte pro Einwohner) So ergeben sich neun verschiedene Werte für die Einfärbung der Karten. Ein hoher Anteil an Privatpatienten lockt viele Arztpraxen an

Das Diagramm zeigt die Verteilung von Arztpraxen im Verhältnis zu Privatpatienten nach Landkreisen. Jeder Punkt steht für einen Landkreis. Je weiter rechts der Punkt liegt, desto mehr Privatpatienten gibt es. Je höher der Punkt liegt, desto mehr Arztpraxen gibt es. Die rote Linie verdeutlicht den Zusammenhang: viele Ärzte sind dort, wo es viele Privatpatienten gibt. Viele Privatpatienten locken viele Arztpraxen an

2 — Zwei Stunden für den Weg zum Kinderarzt Übersicht 1 — Ärzte folgen dem Geld, nicht den Kranken 2 — Zwei Stunden für den Weg zum Kinderarzt 3 — Städte sind für Ärzte bequemer 4 — Arztleeren Regionen ist mit Geld nicht zu helfen Jeder Punkt steht für eine oder mehrere Arztpraxen in einem Ort. Je weniger grün, desto weiter ist der nächste Arzt weg — in den hellgrauen Flächen mehr als 15 Kilometer (Luftlinie). Wie weit etwas weg ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Fünf Stationen mit der S-Bahn zum nächsten Augenarzt sind für einen jungen Großstadt-Menschen ein Katzensprung. Für eine 60 Jahre alte kurdische Einwanderin mit grauem Star, die nie ihr Viertel verlässt, ist eine solche Strecke fast unüberwindlich. Die junge Mutter, die ihre Kinder mit dem Auto eine Dreiviertelstunde über Land zum Kinderarzt fährt, mag sich ärgern. Der 80 Jahre alte Herr, der einen Rollator zum Gehen braucht, schafft womöglich kaum den Weg bis zur Bushaltestelle, geschweige denn die weiteren 20 Kilometer bis zum Internisten in der Kreisstadt. Für die Planung der Kassenärztlichen Vereinigungen ist die Geografie jedoch fast kein Maßstab. Seit 1993 bestimmt in Deutschland eine strikte Quote, wo sich Ärzte ansiedeln dürfen und wo nicht. Sie orientiert sich an der Anzahl der Einwohner pro Arzt. Seit 2013 wird der Anteil der über 64-Jährigen einbezogen und ein Grad der Ländlichkeit der Region. Die Grundlage dieser Bemessung ist jedoch die Versorgungssituation von 1990. Schon damals waren Ärzte ungleich über das Land verteilt.

Großstädte sind einheitliche Bezirke, Mediziner können sich aussuchen, wo im gesamten Stadtgebiet sie residieren wollen. Deshalb drängeln sich die Ärzte in einigen reichen Stadtvierteln. In ärmeren Stadtteilen gibt es dagegen viel zu wenige Praxen, wie ZEIT ONLINE im vergangenen Jahr zeigen konnte – obwohl viele Studien zeigen, dass Einwohner ärmerer Quartiere häufiger krank sind. Auf dem Land ist die Lage noch schwieriger. Forscher der Universität Greifswald haben gemessen, wie weit der Weg aus den Dörfern Vorpommerns zum nächsten Arzt ist, wenn man auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist. Wer zum Kinderarzt muss, braucht dort von der Mehrheit der Orte mindestens zwei Stunden für Hin- und Rückfahrt, oft sogar mehr als vier Stunden. Ähnlich ist es bei Frauen- oder Augenärzten. Im Grundsatz gilt das für alle ländlichen Regionen, sagen die Forscher: Wer zum Arzt den Bus nehmen muss, kann sich auf lange Fahrten einstellen. In einigen Fällen kommt er nicht mehr am selben Tag zurück.

3 — Städte sind für Ärzte bequemer Übersicht 1 — Ärzte folgen dem Geld, nicht den Kranken 2 — Zwei Stunden für den Weg zum Kinderarzt 3 — Städte sind für Ärzte bequemer 4 — Arztleeren Regionen ist mit Geld nicht zu helfen Worüber denkt ein Arzt nach, der sich niederlassen möchte? Nicht nur übers Geld. Medizinstudium und Facharztausbildung dauern üblicherweise rund zwölf Jahre. In dieser Zeit werden Ehen gestiftet, Kinder geboren, Lebenspartner etablieren sich in ihrem Beruf. Deshalb sind Fragen wie Kinderbetreuung oder die Jobchancen für den Partner wichtige Argumente bei der Wahl des Praxisstandorts. Auch die Nähe zur eigenen Uniklinik, die Lebensqualität und das kulturelle Angebot einer Region sind Gründe dafür, dass sich Ärzte ungleich über das Land verteilen. Auch diese Faktoren haben Einfluss auf die Verteilung der Ärzte

Als Faktoren, die Ärzte beeinflussen, wenn sie einen Standort für ihre Praxis suchen, werden üblicherweise genannt: die Kaufkraft (im Diagramm als feste Kategorien der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) dargestellt); die Ländlichkeit (Null Prozent bedeutet rein städtisch geprägtes Gebiet, 100 Prozent ist sehr dünn besiedeltes Land); die Zahl der Kinderbetreuungsplätze. Bei der Kaufkraft und der Ländlichkeit zeigen sich Korrelationen, bei Kinderbetreuungsplätzen finden sie sich nicht. Die grauen Helligkeitsstufen stehen für den jeweiligen Faktor, die grünen wieder für die Anzahl der Ärzte. Auch die Kaufkraft hat Einfluss auf die Verteilung der Ärzte Kaufkraft bestimmt Arztdichte Ländliche Regionen schrecken Ärzte eher ab Landleben schreckt ab So viele Kita- und Hortplätze (bis 14 Jahre) gibt es pro 100 Kinder unter 14 Jahren im Landkreis Kinderbetreuung scheint nicht so wichtig zu sein Gleichzeitig fürchten viele Mediziner die hohe Arbeitsbelastung in den ländlichen Regionen. Sehr viele Patienten, weite Wege bei Hausbesuchen, viele Bereitschaftsdienste und ein hoher Verwaltungsaufwand schrecken ab.

Am Ende bleibt jedoch das Geld das wichtigste Argument. Für gesetzlich versicherte Patienten bekommt ein niedergelassener Arzt einen Mix aus einer Pauschale für den Fall und Zahlungen für Einzelleistungen. Beides ist in der Menge begrenzt. Diese Obergrenze gibt es bei Privatversicherten nicht. Zudem kann hier ein höherer Preis abgerechnet werden. Konkret bedeutet das: Schon bei einem Anteil von bis zu 20 Prozent an Privatpatienten kann ein Hausarzt im Jahr durchschnittlich 20.000 Euro mehr einnehmen, Fachärzte je nach Richtung bis zu 60.000 Euro.