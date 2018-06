Die Fußball-WM 2022 in Katar gilt als Inbegriff der Fifa-Machenschaften: ausgebeutete Arbeiter, Korruption, verhaftete Journalisten – und dann wird noch im Winter gespielt. Viele hoffen, dass die WM dem Land wieder weggenommen wird. Dabei ist dieses Turnier nur ein Teil der einzigartigen katarischen Sportoffensive. Nie zuvor hat ein Land in so kurzer Zeit so viel Geld in Sport investiert. Warum tut es das?

Für Katar wäre es doch tolle Werbung, wenn alle über den nächsten Messi raunen würden, er sei bei Aspire in Doha ausgebildet worden, und nicht mehr an der legendären Fußballschule von Barcelona. Dafür haben sie Josep Colomer nach Katar geholt, einen ehemaligen Scout des FC Barcelona, von dem es heißt, er habe Lionel Messi entdeckt.

Seit zehn Jahren ziehen Mitarbeiter der Aspire-Academy durch Afrika, Asien und Lateinamerika. Football Dreams heißt die größte Talentsuche der Fußballgeschichte, mehr als 3,5 Millionen Kinder haben für die Abgesandten aus Katar bislang vorgespielt. Die besten Talente werden zum Außenposten der Akademie im Senegal oder gleich nach Doha gebracht. Spielpraxis sammeln die jungen Fußballer in eigens aufgekauften Teams in Europa wie dem belgischen Zweitligisten AS Eupen.

Die Sportwelt ist misstrauisch geworden. Höhepunkt der Legionärskultur war die Handball-WM im Januar, bei der das katarische Team mit gebürtigen Bosniern, Franzosen, Kubanern und Spaniern Vize-Weltmeister wurde und auch die deutsche Mannschaft aus dem Turnier warf. So werden sie es auch bei der Fußball-WM 2022 machen, fürchten viele. Das Szenario: Katar kauft sich eine Weltauswahl zusammen und auf der Trainerbank sitzt Pep Guardiola, der zum Ende seiner Karriere selbst zwei Jahre in Katar spielte und half, die WM als Markenbotschafter in die Wüste zu holen. Katar hätte dann nicht nur die WM gekauft, sondern auch den WM-Titel. Danach könnte man eigentlich aufhören mit Fußball.

Bisher musste Katar sportliche Höchstleistungen einkaufen. Es bürgerte die ein, die für Ruhm, Ehre und Petrodollars das katarische Trikot tragen wollten. Die erste olympische Medaille des Landes gewann 1992 ein 1.500-Meter-Läufer, der in Somalia geboren worden war. Die nächste sicherte sich Angel Popow, ein Gewichtheber aus Bulgarien, der sich später Said Saif Asaad nannte. Ein kenianischer Hindernisläufer bescherte Katar die einzigen beiden Goldmedaillen bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Barshim ist zwar in Katar geboren, seine Eltern stammen aber aus dem Sudan.

Also hat der Emir seine Landsleute zum Sporttreiben animiert. Ab und zu joggt nun jemand Dohas Strandpromenade entlang. Auf Grünflächen wurden Fitnessgeräte gepflanzt, an denen Frauen in Nikabs schwitzen. Auf dem Rasen vor dem Museum of Islamic Art spielen Kinder Fußball, barfuß und im Trikot von Inter Mailand, dem FC Barcelona oder Deutschland.

Drei von vier Einheimischen sind übergewichtig oder fettleibig. 17 Prozent haben Diabetes, fast doppelt so viele wie in Deutschland. Selbst kurze Strecken fahren die Kataris gern mit ihrem Geländewagen. Fürs zu Fuß gehen ist es zu heiß. Alltagstätigkeiten übernehmen Hausmädchen, Nannys und Köche aus Asien oder Afrika.

Katar versucht es mit einer goldenen Brechstange. Was das Land vorhat, ist etwa so, als strebte Braunschweig plötzlich nach Olympiaruhm und müsste nebenbei eine Fußballmannschaft aufstellen, die sich bei einer WM nicht blamiert. In Katar leben mehr als zwei Millionen Menschen, aber nur 250.000 Kataris, die für ihr Land starten dürfen. Der Talentpool ist klein und Sport ist kein Mittel zum sozialen Aufstieg mehr, weil es den Kataris auch so ganz gut geht. Geld macht träge.

Gerade ist die Halle so gut wie leer. Ganz hinten üben zwei Jungen an Tischtennisplatten. Abdulaziz und Nawaf, beide 14 Jahre alt. Ihre Freunde haben sich verspätet. Die beiden gehören zu den 219 Schülern, die im Internat der Aspire-Academy leben. 3.000 Jungen im Alter von elf Jahren schauen sich die Scouts der Kaderschmiede jedes Jahr in den katarischen Schulen an, etwa 30 von ihnen sind gut genug, um später von Experten aus aller Welt trainiert zu werden. Um Abdulaziz und Nawaf kümmern sich zwei kroatische Trainer. Die Jungs hätten Talent, sagt einer von ihnen, sie seien Arabischer Meister und Golfmeister. Die Olympiasieger von morgen also? Der Trainer schnauft: Sehr schwierig werde das, sehr schwierig.

Das in Beton gegossene Symbol des sportiven Welteroberungsplans ist eine gigantische Sportlandschaft im Westen Dohas. Aspire-Zone nennen die Kataris das Gelände, vom englischen Verb to aspire, aufstreben. Der Komplex ist der Traum eines jeden Athleten. Seit fünf Jahren kommt der verwöhnte FC Bayern hierher ins Wintertrainingslager, seit fünf Jahren staunt er über die 15 Fußballfelder, das Stadion mit 50.000 Plätzen, die 14 Kilometer lange Laufstrecke, die Schwimmhalle, über zwei der teuersten Hotels der Stadt und das Einkaufszentrum, in dem es aussieht wie in Venedig, samt Kanälen und Gondolieri. Hingucker der Anlage ist die größte Multifunktionssporthalle der Welt, mit 13 Feldern für Handball, Basketball, Turnen, Tischtennis, Fechten, einer Leichtathletikanlage und einem Fußballplatz in Originalgröße. 2,5 Quadratkilometer, die wirken, als hätte ein Sportverrückter bei Simcity die Bank geknackt.

Barshim ist Hochspringer, bei den Olympischen Spielen in London hat er Bronze gewonnen. Sein Vorname bedeutet Stolz, und wenn die Dinge normal laufen, wird er in einem Jahr das erste Olympiagold Katars gewinnen. Im September sprang Barshim 2,43 Meter , so hoch wie seit mehr als 20 Jahren niemand mehr. Zum Weltrekord sind es noch zwei Zentimeter. Noch. "Es gibt keine Grenzen," sagt Barshim.

Der Stolz Katars ist 23 Jahre alt und würde auch in amerikanischen Hip-Hop-Videos eine gute Figur machen. Federnder Gang, lässiger Händedruck, dazu eine Baseballkappe, auf die Mutaz Essa Barshims Name gestickt ist und der Spruch: "Schwerkraft? Welche Schwerkraft?"

Saad Ismail Khalifa al-Jassim weiß noch, wie es war, als die Kataris auf Eseln und Kamelen ritten. Damals, vor dem Gas und dem Öl, waren die Perlen der einzige Reichtum Katars. Und Al-Jassim förderte ihn, tauchte 14 Meter tief, hielt zwei Minuten die Luft an, ehe er wieder ins Boot kletterte. Er war auch Katars erster Bodybuilder.



Noch heute scheint die Drahtigkeit durch seine Dischdascha, das traditionelle katarische Gewand. In seinem Perlenladen posiert auf einem Bild der junge Al-Jassim, nur mit einem Leopardenfell bekleidet. Al-Jassim ist auch Wasserskifahrer und Fakir. Erst gestern hat es der 76-Jährige wieder getan. Auf seinem Handy zeigt er ein Video: Er liegt auf Glasscherben, ein Helfer zertrümmert mit einem Vorschlaghammer Betonplatten auf seinem Bauch. "Die Leute sagen, ich sei der sportlichste Katari", sagt Al-Jassim, "aber ich weiß nicht."

Der Perlenladen von Al-Jassim liegt an einem der wenigen Orte, an denen Katar aussieht wie früher. Der Suk Waqif, der große Basar Dohas, wurde erst vor ein paar Jahren wieder aufgebaut, aber immerhin nach den Kindheitserinnerungen des Emirs. Hier rauchen die Kataris Wasserpfeife, schauen Zauberern zu oder kaufen Falken für die Jagd, ein Hobby der Kataris. Der Emir hat Al-Jassim schon in seinem Laden besucht, natürlich. Der ehemalige Perlentaucher zeigt auch Bilder mit Richard von Weizsäcker, Königin Beatrix und Steffi Graf in einem großen Fotoalbum. Ihnen allen hat er erzählt, wie stolz er auf Katar ist. Und jetzt ist er noch stolzer auf Katar, wegen der Fußball-WM 2022. "Früher fragte in Deutschland doch jeder, wo Katar liegt", sagt er. "Jetzt wissen es alle."

Auch Hassan al-Thawadi findet die WM gut. Er ist nie nach Perlen getaucht, sondern hat Jura in England studiert. Als Generalsekretär des WM-Organisationskomitees ist er der oberste WM-Beauftragte des Landes – nach dem Emir. In einer Liste der 100 mächtigsten Araber unter 40 Jahren landete Al-Thawadi kürzlich auf Platz 3. Er trägt den Vollbart gestutzt und schaut aus angriffslustigen Augen, bereit, jedes Argument gegen die WM in Katar blitzschnell zu entkräften. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass die WM für sein Land bislang ein großes PR-Desaster ist.

Die Fußball-WM 2022 zu bekommen, war Katars größter Coup. Und es war der Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung. Die WM ist das Brennglas, unter dem die Probleme Katars plötzlich auch im Westen gesehen werden: die Hitze, die fehlende Fußballkultur, die Größe des Landes. Wichtiger noch: Korruptionsvorwürfe, wenig Demokratie, wenig Menschenrechte, keine Pressefreiheit.

Vor wenigen Wochen bekam Katar erneut eine Rüge von Amnesty International, die Situation der Gastarbeiter habe sich kaum verbessert. Journalisten aus Großbritannien und Deutschland, die darüber berichten wollten, wurden festgesetzt. Darüber, dass die WM 2022 gekauft sei, wurden ganze Bücher geschrieben. Die ehemalige Pressechefin des Bewerbungskomitees sagte jüngst, drei afrikanische Mitglieder des Fifa-Exekutivkomitees hätten für jeweils 1,5 Millionen Dollar für Katar gestimmt.



Schauen Sie sich unsere Präsentation an, dann wissen Sie, warum wir die WM bekommen haben. Hassan al-Thawadi, WM-Chef

"Ich verstehe die Kritik", sagt der WM-Chef Al-Thawadi und fügt an, was er dann immer sagt: Das Turnier könne Brücken schlagen, das Verständnis zwischen Osten und Westen befördern. "Gerade das Beispiel Deutschland zeigt, welchen Effekt so eine WM haben kann." Er erinnert an 1954, an das Wunder von Bern, zu dem sich eine Nation neu erfunden habe, und an 2006, als die Deutschen endlich stolz auf sich gewesen seien.

Mittlerweile ermitteln die Schweizer Bundesanwaltschaft und sogar das FBI, ob bei der Vergabe des Turniers alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Kataris zittern, ob sie nicht am Ende doch ohne Turnier dastehen. Nach dem angekündigten Rücktritt von Fifa-Präsident Sepp Blatter ganz besonders. Der hatte zwar selbst nicht für Katar gestimmt, aber später seine Hand über die Kataris gehalten. "Wenn ich WM-Organisator in Katar wäre, würde ich jetzt nicht mehr ruhig schlafen", sagte Greg Dyke, der Vorsitzende des britischen Fußballverbandes, der im Dezember 2010 leer ausging. Aus Katar hieß es, das Land habe nichts zu verbergen und Dyke solle sich darauf konzentrieren, ein Team aufzubauen, das die WM 2022 gewinnen kann.



Hat die WM das Image Katars verbessert oder verschlechtert? "Das kann ich nicht beurteilen", sagt Al-Thawadi. Solche Fragen mag er nicht. Und schon gar nicht welche nach Korruption, etwa nach der Rolle des ehemaligen katarischen Fifa-Vizepräsidenten Mohamed bin Hammam. Der ist ein Jugendfreund des Emirs und ein früherer Stimmenbeschaffer Sepp Blatters. Vor der WM-Vergabe soll er Katars Bewerbung bei den Fifa-Entscheidern mit ein paar Millionen auf die Sprünge geholfen haben. Al-Thawadi schnaubt. "Schauen Sie sich unsere Präsentation vor der WM-Vergabe an, dann wissen Sie, warum wir die WM bekommen haben."



Professionell hatte sich Katar am 2. Dezember 2010 in Zürich präsentiert. Der Emir war da, seine zweite Ehefrau Scheicha Musa und auch Al-Thawadi. Sie zeigten die üblichen Hochglanzvideos, in denen sich am Computer modellierte hypermoderne Stadien abwechseln mit lachenden Kindergesichtern. Eine kompakte WM versprachen sie, Fans und Spieler müssten nicht reisen, klimatisierte, CO2-neutrale Stadien, die später abgebaut und in Entwicklungsländer gebracht werden. "Wann, denken Sie, ist es Zeit, in den Nahen Osten zu kommen?", fragte Scheicha Musa gegen Ende der Präsentation, um sich selbst zu antworten: jetzt.

Damals war auch Nasser al-Khater dabei. Er ist das zweite Gesicht der WM, neben Al-Thawadi. Er versucht täglich, Katars Image zu retten. Al-Khater ist Kommunikationschef des WM-Organisationskomitees und sitzt in seinem Büro im 34. Stock eines mutig ineinander verschraubten Wolkenkratzers im Westen Dohas. Vor 15 Jahren war hier noch Wüste, nun ist eine Skyline in den Himmel gewachsen.

Al-Khaters Familie ist eine der mächtigsten des Nahen Ostens. Sie ist eng verbandelt mit der Familie des Emirs, den Al-Thanis. Jetzt hat Nasser al-Khater sein Ghutra abgesetzt, das arabische Kopftuch. Der oberste Knopf seiner Dischdascha steht offen. Etwas mürrisch lehnt er in seinem Sessel, viel Lust hat er nicht, den nächsten westlichen Journalisten zu treffen. Immer die gleichen Fragen und die Story vom bösen Katar, das haben sie doch sowieso schon im Kopf. Hat er mit so viel Kritik gerechnet? "Kritik ja, aber keine so gehässige." Fühlt er sich unfair behandelt? "Manchmal schon." Woher kommt diese Gehässigkeit? "Weil wir etwas Neues machen. Das ist menschlich. Menschen sind immer skeptisch, wenn sie etwas Neues sehen."

Eine Zeit lang dachten die Kataris, irgendwann werde es aufhören, sie müssten nur durchhalten und sagen, dass sie die Kritik vernommen haben. Dann aber fühlten sie sich gekränkt und warfen den Kritikern Rassismus vor. Keiner spricht es offen aus, aber die Sätze liegen in der Luft: Bei jeder WM-Vergabe der vergangenen Jahrzehnte wurde bestochen, warum sollen wir jetzt die Sündenböcke sein? Warum macht der Westen das? Weil wir Geld haben? Weil wir Araber sind? Warum wir?

Al-Khater dreht sich eine Zigarette. Er weiß, was in seinem Land alles schiefläuft. Er wirkt, als fände er vieles nicht gut, fast peinlich. Wenn Katar etwa Tausende Arbeitsmigranten einen Halbmarathon in Flipflops laufen lässt, um ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Wenn es en gros Handballer einbürgert, um Weltmeister zu werden. Er und seine WM-Kollegen scheinen langsam zu verstehen, dass es die Welt mehr beeindrucken würde, wenn sich das Land um Menschenrechte kümmern würde, statt das nächste funkelnde WM-Stadion zu präsentieren. "Wir haben Probleme, die wir lösen müssen", sagt Al-Khater schließlich und bittet um Zeit. "Katar ist ein junges Land."

Derweil holt sich Katar ein Sportereignis nach dem anderen. Weltmeisterschaften im Tischtennis, Squash, Gewichtheben, Schwimmen, Radfahren und Turnen. Topturniere in Golf, Tennis und der Leichtathletik sind längst Fixpunkte des internationalen Sportkalenders. Neulich spielten Juventus Turin und der SSC Neapel den italienischen Supercup in Doha aus. Bald kommt wohl die Formel 1. Und dass sich Doha für die Olympischen Spiele 2024 bewirbt, gilt als sicher.

Viele, oft klamme Sportverbände freuen sich über die sportbegeisterten Scheichs. Katars neueste Errungenschaft: die Leichtathletik-WM 2019. Doha stach in der letzten Vergaberunde das US-amerikanische Leichtathletikstädtchen Eugene in Oregon aus. Ein paar Minuten vor der Entscheidung überzeuge Doha den internationalen Verband mit 37 Millionen Dollar. Sie nannten es Sponsoringpaket.

Katar kauft Weltmeisterschaften, Trainer und Spieler. Bei der Handball-WM kaufte es sogar Journalisten, indem es ihnen die Reise zahlte. Katar kauft auch Fans. In den meist leeren Stadien der heimischen Fußballliga machen bezahlte Fans einen großen Teil der Zuschauer aus.

Was kauft Katar als nächstes? Den Gegner? Die Schiedsrichter? Das sind Fragen, die für viele an den Grundfesten des Sports rütteln, an seiner Integrität.

Der Kommunikationschef Al-Khater schaut auf die Bucht von Doha. Vor dem Panoramafenster lehnen Schwarz-Weiß-Fotografien von Johan Cruyff und Gary Lineker. Warum Europa beim Sport die Nase rümpft, an anderer Stelle aber alles kein Problem ist, versteht er nicht. "Wenn Katar seine Türen für westliche Unternehmen öffnet, die hier sehr viel Geld verdienen, gibt es diese Kritik nicht", sagt er. "Warum wird die Sache negativ gesehen, sobald es um Sport geht?"

Die Antwort geben die Fußballfans, für die Sport vor allem ein Gefühl ist, Leidenschaft und Identität. Sie halten von Retortenteams in der zweiten belgischen Liga ebenso wenig wie von Paris St. Germain, das katarischen Investoren gehört. Womöglich ist es das, was die Kataris nicht verstehen: In Kultur, Bildung oder Technologie zu investieren, ist weniger problematisch. Sport, besonders Fußball, ist aber etwas anderes. Fußball ist für viele ein emotionales Refugium, in dem es nicht darum gehen sollte, wie dick die Geldbörse ist. Die Diskussion über die Kommerzialisierung des Fußballs, die in Deutschland wegen Wolfsburg, Hoffenheim und dem RB Leipzig geführt wird, wirkt gegen das, was Katar tut, putzig. "Aber wer hat denn begonnen, den Fußball zu kommerzialisieren?", fragt Al-Khater. "Wir haben uns dem westlichen Modell angepasst."

Der Perlentaucher, Bodybuilder und Ladenbesitzer al-Jassim hat früher natürlich auch Fußball gespielt. An seiner Ladentür hängt ein vergilbtes Mannschaftsfoto. Er spielte jede Position, sogar im Tor stand er, als sich einmal der Torwart verletzt hatte. Damals, erzählt er, zahlte er Hemd und Schuhe selbst. Heute bekommen die Spieler viel Geld, um fremde Hemden und fremde Schuhe zu tragen. Auch in Katar. Deshalb schaut sich Al-Jassim keine Fußballspiele mehr an. Nicht mehr.