Wo rechte Gewalt Alltag ist, feiert Deutschland seine Einheit: in Sachsen. Ein Bundesland, in dem die Heimat glüht, die Sprache peitscht und sich die Politik raushält.

Karl May hat über die Welt geschrieben, ohne sie je gesehen zu haben. Winnetous wildes Amerika, Kara Ben Nemsis noch wilderer Orient : ausgedacht in Schreibstuben in Kötzschenbroda, Oberlößnitz, Radebeul. "Reiseerzählungen" nannte May seine Werke, der selbst nie gereist war, außer eben durch Sachsen auf der Suche nach Arbeit. Seine Leser hielt das ebenso wenig davon ab, sich in diesen Fantasien zu verlieren, wie May selbst. Einmal stellte sich May seinem Publikum als rechtmäßiger Nachfolger von Winnetou vor, Oberhaupt von 35.000 Apachen. Später sah sich May die Welt an und hielt es kaum aus. Anderthalb Jahre reiste er durch den Orient, erst allein, dann in Begleitung. Er soll mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt haben. Später werden May-Biographen das "dem Einbrechen einer grellen Realität in seine Traumwelt" zuschreiben.

Sachsen. In dieses Land gehören Erich Kästner, Katharina Witt und Johann Sebastian Bach. Richard Wagner, trotz Bayreuth, trotz seiner Fluchten nach Italien. Und eben Karl May .

Sachsen hat ein Bild von sich geschaffen und verteidigt es erbittert . Es ist in Öl gemalt und goldgerahmt. Es ähnelt den romantischen Dresdner Verduten von Canaletto, der Stadtidyllen malte, in denen sich die Wolken im Wasser der breiten Elbe spiegeln. Frieden und Ruhe. Als sei nichts gewesen. Oder – so hat es der Schriftsteller Peter Richter kürzlich gesagt – Caspar David Friedrichs Das Große Gehege, wo sich der Himmel über das Dresdner Vorland wölbt, entrückt und ewig und magisch.

Sachsen ist auch sehr stolz auf Pisa , da ist das Bundesland seit Jahren Musterschüler. In Sachsen ist man stolz aufs Ingenieurswesen, auf die Erfindung des Büstenhalters, des Bierdeckels und des Melitta-Filters. Und man muss nur die Lokalpresse aufschlagen, um zu sehen, dass Sachsen am liebsten über sich selbst spricht: Sachsen bekämpfen den Krebs. Sachsen haben Mittel gegen HIV. Sachsen streiten über Tatort.

Radebeul zum Beispiel. In der Karl-May-Straße steht die Villa Shatterhand, das Karl-May-Museum. Hier liegen die Waffen seiner Helden, der Bärentöter, die Silberbüchse und der Henrystutzen. Mays Geschichten sind sächsische Erfindungen. An Sonntagen fahren Familien nach Radebeul, von den Rücksitzen der Autos springen die Kinder und im Garten startet der Familiennachmittag mit Yakari und Großer Häuptling Kleiner Bär.

Im Rest Deutschlands erschien das lange nicht besonders relevant. Mittlerweile sind die Fußtruppen für alle sichtbar. Das, was man gesellschaftliche Mitte nennt, Rentner, Handwerker, Unternehmer, ist in Sachsen keineswegs ein Bollwerk gegen den Rechtsextremismus. Demonstrationen gegen Pegida , in anderen Städten eine bürgerliche Selbstverständlichkeit, werden in Sachsen als Angriff auf die Meinungsfreiheit verstanden.

Die Orte und Zeichen sind zahllos. Sachsen hat ein Problem mit dem Rechtsextremismus , nicht erst seit gestern. Die militanten Neonazis, die sich seit Jahrzehnten in immer neuen Formationen für den offenen Kampf bewaffnen. Der NSU, der in Sachsen jahrelang Unterschlupf fand. Die NPD , der der Dresdner Landtag zehn Jahre lang als Ausbildungs- und Finanzierungsstätte diente. 201 rechtsextreme Gewalttaten, viele davon gegen Flüchtlingsunterkünfte, zählte das Bundeskriminalamt in Sachsen 2015. Nur im viel größeren Nordrhein-Westfalen waren es mehr.

Die Schlagzeilen in überregionalen Zeitungen klangen in letzter Zeit so: "Rechte Straftaten in Sachsen steigen", "Fälle von Volksverhetzung in Sachsen nehmen zu", "Sachsen hat ein Problem!", zuletzt " Sprengstoff ist keine Meinungsäußerung , sondern ein Verbrechen ".

Von außen betrachtet sieht Sachsen weniger aus wie ein Idyll Canalettos, sondern wie ein Schlachtengemälde. An allen Ecken steigt Rauch auf, weil es brennt, von rechts marschieren die Fußtruppen ins Bild; in der Dresdner Innenstadt und vor Flüchtlingsheimen im ganzen Bundesland stehen die Fahnenträger.

Seit Dezember 2014 erlebt auch Sachsen einen kollektiven Nervenzusammenbruch. Montagabends und an so vielen anderen Tagen, in Dresden , Clausnitz, Freital, Einsiedel, Bautzen, wieder Dresden.

Es ist tatsächlich so, als teile sich die sächsische Bevölkerung in zwei Mentalitäten, die gegensätzlicher nicht sein könnten, aber offenbar sehr gut miteinander harmonieren. Hier der brüllende Pegidist, dort die etwas zu heimelige ältere Generation.

Charlie sagt: Er würde AfD wählen. Man müsse die Sorgen vieler Deutscher doch verstehen. Jetzt kommen die ganzen Moslems und packen auch noch unsere Frauen an. Alles ende mit Sicherheit im Bürgerkrieg , so Charlie jetzt aus der Küche rufend, wo Kaffee gemacht wird. Wirklich? Bürgerkrieg? Aber doch nicht in Leipzig? Doch, laut Charlie falle hier eine Bombe.

Theodor Fontane hat in seinem Tagebuch einmal geschrieben, es gebe nur den sentimentalen sächsischen Typus oder den "zornig verbitterten". Das war nicht 2016, sondern 1898. Deshalb scheint es kein Widerspruch zu sein, dass es den Sachsen heute so gut geht und sie trotzdem so wütend sind.

Charlies Wohnung ist ganz in der Nähe, sie riecht sehr holzig und warm. Niedrige Decken. An einer Glasvitrine klebt ein riesiger Aufkleber: "Pussy Wagon" in neonrosa Buchstaben aus dem Film Kill Bill von Quentin Tarantino . Auf dem Sofa liegt ein Kissen, auf dem ist ein Fotodruck vom Brandenburger Tor, drunter steht, falls man es noch nicht weiß, "Berlin". Die Rente sieht nach einem gemütlichen Fuchsbau aus. Es herrscht Stille. Dann kommt, was kommen muss: die Politik.

Charlie ist lange Straßenbahnführer gewesen. Vor einigen Jahren hat er eine neue Frau kennengelernt, eine Polin, sie hat geerbt, weshalb nicht geheiratet wird, sonst ginge ihm die Rente flöten. Charlie macht einen cleveren Eindruck. Er habe als Straßenbahnführer so einige Sicherheitsbedenken bei seinem Arbeitgeber angemeldet, als er noch im Dienst war. Er habe auf die zu großen Abstände zwischen den Waggons hingewiesen, aber niemand wollte auf ihn hören, bis einmal ein Kind dazwischen war, als die Bahn losfuhr. Hätte man mal auf ihn gehört, ihn, den einfachen Zugführer, aber an der Basis, im Alltag dabei, da wo es eben knallen kann, wenn man nicht rechtzeitig die Probleme anpackt.

In Leipzig , in einer seiner sehr deutschen Kneipen, in der es am Nachmittag vor allem schwarzen Tee mit viel weißem Würfelzucker gibt, treffen wir Charlie, einen Mann um die 65. Er trägt ein kariertes Hemd, wirkt gesund und irgendwie gut gelaunt.

4 — Harte Worte

Dresden, 19. April 2016: Die Schilder der Pegida-Demonstranten auf dem Altmarkt beleidigen Politiker und Journalisten. © Thomas Victor

Hans Vorländer hat eigentlich nichts gegen Heimeligkeit, er war lange in Köln. Da hat man sich ja auch selbst ganz gern, aber immer eine Umarmung übrig für Zugezogene und Durchziehende. Es gibt in Köln kein Entkommen davor, eingeköllnert zu werden. Aber alle können mitmachen.

Vor 23 Jahren ist der Politikwissenschaftler Vorländer nach Sachsen gezogen. Hier aber komme man nie wirklich rein, sagt Vorländer. Er nennt das "eine hermetische landsmannschaftliche Abschottung, die der Sachse sich gönnt". Das mag die persönliche Klage eines Außenseiters sein, der nicht reingelassen wurde in seine neue Heimat. Allerdings interessiert sich auch die sächsische Landesregierung für Vorländers Sicht.

25 Jahre Mein Sachsen Sächsische Broschüre zur Wiedervereinigung

Einmal war Vorländer im Kabinett eingeladen, um die Besonderheit des Landes zu erklären. "Da kommen sie in die Staatskanzlei, und schon bei der Anmeldung unten beim Pförtner steht da so ein Ständer mit Flugschriften. Eine über die Wiedervereinigung. Überall anders hieße die '25 Jahre Einheit' oder meinetwegen '25 Jahre Wende'. Aber hier", Vorländer macht eine kleine Pause, als habe er sich an den sächsischen Sonderfall noch nicht gewöhnt, "hier heißt die natürlich: '25 Jahre Mein Sachsen'." So wird die Heimat zum Besitzstand.

Nicht weit vom Leipziger Stadtteil Connewitz steht die Nikolaikirche, wo 1989 Bürger der DDR zuerst gegen ihr Regime protestierten. Aus den Forderungen nach Reise- und Meinungsfreiheit war zwar schnell der unbedingte Wille nach Kühlschrank und Auto geworden, aber die Leipziger, die wütenden wohlgemerkt, versammelten sich und rissen einen Staat ein. Dieser Ermächtigungsmoment wurde den Sachsen im Grunde direkt nach der Wiedervereinigung wieder entzogen. In den Augen vieler hat das wiedervereinigte Deutschland nicht einlösen können, was von ihm erwartetet wurde.



Worum geht es den Sachsen heute? Darum, den Kühlschrank und das Auto sozusagen festzuhalten und zu sichern, aus Angst, sie könnten alles verlieren? Inzwischen muss nur ein Justizminister nach Zwickau reisen, um von einem brüllenden Mob, ja, angegriffen zu werden. Der Mob ruft "Wir sind das Volk" und meint damit: Wir haben schon einmal einen Unrechtsstaat überwunden, wir können auch die Bundesrepublik überwinden.

Die Sprache der wütenden Sachsen verrät eine Mischung aus Stolz, Hass und Unsicherheit. Woher kommt diese Sprache? In der Geschichte der Bundesrepublik hat es viele Phasen des politischen Diskurses gegeben, angefangen bei Adenauer. Die Auslösung der russischen Gefangenen, die Achtundsechziger, die deutsche Aufarbeitung definierten und Politik machten, aber auch Helmut Kohl haben das Land auf den Prüfstand gestellt. Man stritt sich, man hasste sich, zum Teil viel härter, unbarmherziger als heute. Vielleicht stößt die AfD nun einen politischen Diskurs an, der in den vergangenen 50 Jahren in Sachsen gefehlt hat. Der Westen hatte Zeit, sich der Sprache des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit in einer jahrzehntelangen rhetorischen Abschleifung weitgehend zu entledigen; der Osten nicht. Wie soll Sachsen über Minderheiten reden, wenn es sie im Grunde nicht gibt? Wie über Themen sprechen, die nie die eigenen waren?



Der Rassismus ist in Sachsen kein anderer als der in Baden-Württemberg, aber er hat andere, holzfällerartige Wörter. Die Worte des Lehrers sind hier die Worte des Bauarbeiters, eine harte Volkssprache. Deshalb könnte derjenige, der gerade noch auf einer Pegida-Demo ins Mikrofon gebrüllt hat, auch leitender Angestellter im Bauamt sein.

Fidschi ist eines dieser harten Worte. In Leipzig wie in Dresden, in Erfurt wie auch in Brandenburg, da werden die Vietnamesen, die einst als Gastarbeiter in die DDR kamen und mitunter seit 40 Jahren hier leben, als Fidschi verspottet. Und wenn man in ihren Geschäften einkaufen geht oder gehen muss, dann geht man zum Fidschi. Irgendwann ist das Wort eingerastet in den Köpfen.

Es heißt dann gerne, man sei nun mal dafür, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht so rumzudrucksen und schönzureden wie, naja, alle anderen. Das war ja schon im Sozialismus so: Alles war schon geklärt, es gab nichts mehr zu diskutieren. Und die Wahrheit hat dann bitte auch genau so in der Zeitung zu stehen.

Über den alten Fabrikgebäuden am Brühl in der Altstadt von Leipzig, nur ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt, färbt sich der Himmel rot. Die Geräusche werden leiser, langsam schließen die Geschäfte. Die aus Media Markt, Kaufhof und Deichmann zusammengewürfelte Einkaufspassage ist leer, aber sie leuchtet.