Die Stasi lebt

1 — Mein Spitzel-Freund

Jahrelang glaubte Susanne Concha Emmrich, ihr Schulfreund habe sie ausspioniert. Heute weiß sie: Es war ganz anders.



Im Herbst 2013 fällt in Stockholm, im Neubau-Vorstadtviertel Husby, in einem Eckhaus in der vierten Etage, ein Brief durch den Postschlitz. Hastig bückt sich Susanne Concha Emmrich danach. Sie liest den Absender. Sie beschließt, das Kuvert erst später zu öffnen und legt es auf den Schreibtisch im Arbeitszimmer. Dann geht sie in die Küche und kocht Kaffee.

Nachdem sie die erste Tasse getrunken hat, reißt Concha Emmrich den Umschlag auf. Sie zieht 20 Kopien heraus. Sie blättert darin, sucht, rätselt. Versucht zu verstehen, was sie vor sich liegen sieht. Und ahnt: Dieser kleine Stapel Stasi-Akten wird ihr einen völlig neuen Blick auf ihr Leben in der DDR eröffnen.



Auf jene Zeit vor 1985 – da war sie mit ihrem chilenischen Mann zu dessen Eltern nach Schweden übergesiedelt. Auf ein Leben, an das sich zu erinnern sie immer noch schmerzt. In dem aus Freundschaft Verrat werden konnte und Verdacht Beziehungen zerstörte. Sie haben mich also doch als beobachtungswürdig eingestuft, denkt sie.

Susanne Concha Emmrich, Schriftstellerin und Filmemacherin in Stockholm © Tilman Steffen/ZEIT ONLINE

Was Concha Emmrich in jenem Umschlag findet, hatte die Staatssicherheit der DDR millionenfach in Aktenordnern verwahrt: Überwachungsprotokolle, Berichte inoffizieller Mitarbeiter, Niederschriften abgehörter Telefonate und Verhöre. Penibel hatten die Geheimpolizisten das Leben unliebsamer Bürger erfasst, ihre Gewohnheiten und Vorlieben, dazu jede Menge Banalitäten.

Die Papiere sind stumme Zeugen eines Staates, der seine Bürger nicht nur überwachen, sondern auch manipulieren wollte. Der Menschen in seinem Sinne zu formen versuchte und die Widerständigen verunsichern und vereinzeln wollte. 24 Jahre nach dem Ende der DDR gibt es immer noch Menschen, die darunter leiden, dass sie sich ihres früheren Lebens nicht sicher sind: Wer hat mich bespitzelt? Wer hat mich verraten? Und wem habe ich mit meinem Verdacht Unrecht getan?

Concha Emmrich sitzt in ihrem Arbeitszimmer und liest. Bilder aus der Erinnerung steigen auf: die Jugend im thüringischen Eisenach am Fuße der Wartburg Anfang der siebziger Jahre; die Zeit in Halle an der Saale, wo sie Russisch, Englisch und alte Sprachen studierte; schließlich das Bild eines Mannes, eines Freundes: Rudenz Schramm.

Eine die Jahre überdauernde Freundschaft

Schramm war Sohn eines Bäckers. Das Abitur hatte er an der Abendschule nachgemacht. In Ilmenau studierte er Mathematik, irgendwann übernahm er die Organisation der Kulturarbeit an der Hochschule. Schließlich wurde er Chef im Jugendclubhaus in Halle.



Concha Emmrich und Schramm kannten sich seit Kindertagen. Der Kontakt hatte über Schulwechsel und Studienabschluss hinaus gehalten. Eine gute Freundschaft verband sie, die auch die langen Jahre des Erwachsenwerdens überdauerte, keine Liebe. In Halle waren sie sich wiederbegegnet. Gelegentlich trafen sie sich mit ihren Ehepartnern, sprachen über die Kinder und über die Welt.

Ein Thema sparten sie immer aus.

Concha Emmrich war klar: Chefs staatlicher Einrichtungen, Funktionäre in Rathäusern, in Kreis- und Bezirksleitungen, Schuldirektoren – sie alle konnten Zuträger der Staatssicherheit sein. Latent stand jeder unter Stasi-Verdacht, der einen solchen Posten innehatte. Belieferte auch ihr Freund, der Clubhausleiter Schramm, den Spitzeldienst?



... umfangreiche Kontakte zu NSA Personen. Stasi-Notiz vom 3. August 1977 über Emmrichs Bekanntenkreis aus dem "nichtsozialistischen Ausland"

Concha Emmerich war keine Dissidentin, doch die Kirche hatte sie geprägt. Zu ihren Freunden gehörten Pfarrer, Künstler und Regimekritiker. Freidenker waren darunter, die versuchten, Fluchtwilligen zu helfen, getrieben vom Widerstandswillen gegen den Staat. Schließlich heiratete Concha Emmrich einen Chilenen und wurde Teil seiner Flüchtlingsfamilie. Traumatisiert vom Pinochet-Regime waren er und seine Verwandten in die DDR gekommen. All das war für die Stasi ein besonders interessantes Umfeld.



Susanne Concha Emmrich als Studentin © privat

Dann fiel die Mauer und teilte die DDR-Bürger in zwei Gruppen: Die einen wollten schnell einen Schlussstrich ziehen; in einer neuen Welt sollte nicht mehr wichtig sein, was früher gewesen war. Die anderen wollten Klarheit über die Vergangenheit und ihre Peiniger.



Concha Emmrich will Klarheit und beginnt, nach Spuren zu suchen, die Schramm hinterlassen hat. Im Juli 1990 schickt ihre Schwägerin ihr einen Zeitungsausschnitt nach Stockholm: Mit vielen anderen Ex-Funktionären ist Schramm als Stasi-Spitzel enttarnt worden; die Bild-Zeitung hat lange Namenslisten abgedruckt. Für Concha Emmrich bestätigt sich eine alte Vermutung. Sie beantragt Akteneinsicht. Die Stasi-Unterlagen-Behörde findet jedoch nur einige Karteikarten zu ihrem Namen, die ohne Wert sind. Darauf ist vermerkt, sie sei in die Schweiz übergesiedelt. Auch Geheimpolizisten machen Fehler.

Missbrauchtes Vertrauen oder nicht?

Doch weil die Behörde die gewaltigen Aktenberge jahrelang weiter durchforscht, fragt Concha Emmrich wieder nach und sucht parallel selbst weiter. Ende der neunziger Jahre fährt sie in den Sommerferien nach Halle. Sie ruft Schramm an. Er sitzt dort für die Linke im Stadtrat und betreibt ein Varieté. In einem Café stellt sie ihn zur Rede. Der Freund weicht aus, laviert. "Ich habe dir nicht geschadet."



Nicht geschadet? So klingt die Ausflucht vieler Spitzel. Und was ist mit der Qual des Verdachts? Der andere hat mein Vertrauen missbraucht, andere Menschen hintergangen. Und die jahrzehntelange Unsicherheit, ob nicht gerade dieser Gedanke dem Verdächtigten Unrecht tut.



Ich habe dir nicht geschadet. Varietébetreiber Rudenz Schramm

Nun hält Concha Emmerich 20 Seiten Stasi-Akten in den Händen, darin der wichtigste Hinweis auf die Antwort. In den Blättern stößt sie auf einen Tarnnamen, ein Frauenname. War das Schramm?

Wieder eine Anfrage an die Behörde. Wieder warten. Wieder ein Brief, ein kleiner diesmal. Concha Emmrich drängt es, Schramm mit ihren Nachforschungen noch einmal zu konfrontieren. In ihr war nur noch der Gedanke: Ich muss hinter die Sache einen Schlusspunkt setzen.

IM war eine Frau

Hinter dem Tarnnamen verbirgt sich nicht ihr Freund. Das muss nicht heißen, dass Schramm nicht an anderer Stelle über sie geplaudert hat; dass er Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war, ist erwiesen. Dennoch ist Concha Emmrich erleichtert und beschließt, ihn anzurufen. Sie wollte das Zerrissene wieder knüpfen, eine Annäherung.

An einem Junitag 2014 klingelt Schramms Telefon. Es ist Concha Emmrich. "Rudenz, der IM war jemand anderes," hört er. Dann sprechen sie über die Kinder, Concha Emmrichs Filme, die Arbeit. Sie spürt: Wir können jetzt wieder Freunde werden. Schramm sagt heute: "Wir sind auf gutem Weg, die Freundschaft zurückzugewinnen."



Der Frau, die sie denunzierte, hat Concha Emmrich lange hinterhergeforscht. Offenbar hatte sie viele Jahre mit dieser Stasi-Informantin Tür an Tür gelebt. Concha Emmrich fragte beim Meldeamt Halle nach. Ohne Erfolg. Die mittlerweile abfotografierten Meldekarten aus der DDR waren nicht mehr lesbar, die damals üblichen Hausbücher nicht mehr vorhanden. In Dresden verliert sich die Spur der Nachbarin im Nichts.