Aber will man in so einem Land bleiben? Nicht wenige reichen die Hand aus der Tür, um ans Mischpult zu kommen.

Sie alle gehören der jungen israelischen Generation an, die Tel Aviv zur Partystadt gemacht hat. Pralles Leben. Hier und jetzt. Sie feiern, als ob es kein Morgen gäbe, sagt man. Weil sie wirklich nicht wüssten, was morgen ist. Mit ihrem Leben. Mit ihrem Land. Dem Land, dessen Winzigkeit im Gegensatz zur weltpolitischen Bedeutung jeder Nachrichtenmoderator mit demselben Vergleich hervorhebt: Gerade einmal so groß wie Hessen. Sie fühlen sich wie das kleine gallische Dorf, das noch jedem Angriff der übermächtigen Feinde standgehalten hat. Als Oase in der Wüste. Vogel im Käfig.

Jenia tanzt in einem Vogelkäfig. Seine Augen tanzen, seine Haare tanzen, ein Arm flattert hoch und runter, wie im Flügelschlag. Nur der andere ist ganz ruhig, reicht durch die geöffnete Käfigtür zum Pult, dreht, schiebt, regelt. Regelt den Pulsschlag der Menge, regelt die Bewegungen des Schwarms. Jenia blickt zufrieden nach unten. Der DJ fühlt sich wohl in seinem Vogelkäfig oberhalb der Tanzenden, unter dem hellen Nachthimmel Tel Avivs. Den Kopfhörer muss er immer wieder absetzen, fast minütlich wollen Freunde begrüßt werden, Frauen umarmt. Jenia kennt sie nicht alle, das merkt man, aber alle kennen ihn. Oder wollen ihn kennen. Den kleinen, braunen Wuschelkopf mit dem Dreitagebart und den Dirigentenhänden. Souverän schlägt er mit jedem ein, lässt sich durch die Gitterstäbe anstupsen. Hey, great to see you!

2 — Moment.me

Es sind diese Abende, die Leute, Jenias Musik, die Ben vermisst. Ben ist heller als die meisten, muskulös wie einige hier. Leg dich nicht mit mir an, könnte sein Körper sagen, doch sein Lausbublachen grinst: Just kiddin'. Ben ist nur noch selten in Israel, der alten Heimat, vor gut einem Jahr zog der 29-Jährige in die neue Welt.

Wie so viele Israelis wurde der Computerspezialist während seiner Zeit beim Militär hervorragend ausgebildet. Java. Ruby on Rails. Objective-C. Aus einem technisch begeisterten Jungen mit Sommersprossen wurde ein Software Developer, das Gold der Start-up-Szene. Und die boomt in Israel. 1.214 junge Unternehmen sind auf der Israel Start-up Map verzeichnet, in den meisten Rankings rangiert Tel Aviv auf Platz zwei der weltweit besten Standorte für Gründer. Auch Ben fing in einer jungen Firma an, programmierte die App moment.me. Mit ihr können Fremde Bilder von gemeinsam besuchten Events teilen.

Ben, einer der besten iOS-Coder Israels, arbeitet im Silicon Valley. © Autor

"Es ging darum, Menschen zu verbinden, die sich gar nicht kennen", erklärt Ben. "Ich kann zum Beispiel auf einem Konzert Fotos sehen, die von Leuten um mich herum gemacht wurden. Ich kenne sie nicht, aber wir haben etwas gemeinsam: Wir sind zur selben Zeit am selben Ort."

Great to see you!

Vielleicht ist es kein Zufall, dass eine App wie diese in Tel Aviv entsteht, wo erste Begegnungen so außergewöhnlich leicht sind. Where are you from? Germany? I love Berlin! Und dann Berghain oder Oktoberfest oder Mario Götze. Irgendwie geht es immer weiter. Selbst bei der Suche nach der Bushaltestelle: Sorry, I don’t know beendet selten das gerade aufkommende Gespräch, but let me check this for you. Zur selben Zeit am selben Ort, das reicht als Gemeinsamkeit, das reicht hier, um Menschen zu verbinden. Zumindest für den Moment. Great to see you!

Und doch war Ben immer klar, dass er irgendwann weg will. Intifada, Drohungen, Bekennerschreiben, er wuchs zu einer Zeit auf, als es hier mehr Selbstmordattentate als Regentage gab. Gemeinsam mit anderen israelischen und palästinensischen Jugendlichen suchte er nach Lösungen, 2003 wurde er mit einer Delegation vom ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau ins Schloss Bellevue eingeladen. Der Konflikt blieb.

"Ich liebe Berlin", sagt Ben auf Deutsch. Kein auswendig gelernter Souvenirschriftzug, die perfekte Aussprache des Ch verrät ihn. Seine Großeltern sprachen Deutsch, waren Deutsche, den Nazifängen in den 1930er Jahren rechtzeitig entflohen. Vieles hat der Enkel aufgeschnappt. Er ist auf diesem undefinierbaren Sprachniveau, das einfache Grammatikfehler mit Muttersprachlervokabular kombiniert. Du musst mir treffen. Schaukelstuhl, Zinnsoldat, Bürgersteig.

Ausgewandert ist Ben dann aber nicht nach Deutschland. Er war einer der besten iOS-Coder in Israel und Tel Aviv eben nur Platz zwei in der Start-up-Welt. Jetzt arbeitet er im Silicon Valley, jenem Tal, in dem Entwickler verehrt werden wie Propheten. In dem einer der bekanntesten Venture Capital Investoren zur Bewertung einer neu gegründeten Firma die Formel aufstellte: Anzahl Softwareingenieure mal 500.000 Dollar minus Anzahl Betriebswirte mal 250.000 Dollar. Auf dem Smartphone zeigt Ben Bilder seines neuen Mercedes SLK. Jeden Morgen fährt er damit von San Francisco nach Palo Alto. Zu der Firma, deren Abteilungen Messenger oder Newsfeed heißen, und deren Chef Zuckerberg, "Mark", natürlich viel netter ist als im Film.

Kabel, überall Kabel

Tel Aviv ist Hightech ohne Glanz. Die coolen Viertel sind nicht chic, Florentin, Neve Tzedek. Neukölln mit Strand, sagen viele. Noch gibt es dort mehr stinkende Ecken als Edelitaliener, mehr streunende Hunde als Fiffis. Gerade rund um den zentralen Carmel-Markt, den Shuk, mit seinen Imbissüberbleibseln und Gemüsefetzen und Kabeln, überall Kabel. Sie ziehen sich von Fenster zu Tür, zu Fenster, zum Dach, zum Kasten, zurück, zum Mast, zur anderen Straßenseite. Tel Aviv, der Frühlingshügel, lässt sein schwarzes Band wieder flattern durch die Lüfte und ja, die Düfte passen auch, die Fahne der Fleischreste wabert durch die engen Gassen. In einer Seitenstraße, auf der Bank vor seinem Haus, sitzt ein Opa mit Schraubenzieher. Konzentriert starrt er in ein Gerät, dessen Funktion altershalber schwer einzuschätzen ist. Sahen so irgendwann einmal Klimaanlagen aus? Turbinen? Radios? Vielleicht ist er sich selbst nicht ganz sicher, zaghaft beginnt er zu drehen. Keine fünf Minuten entfernt sitzt moment.me und verbindet per Smartphone weltweit Menschen, die sich nicht kennen.

Gebäude im Bauhaus-Stil bestimmen vielerorts das Stadtbild. © Nir Elias/Reuters

Ben schlendert durch die Straßen, kommt auch durch das schöne Tel Aviv. Die weiße Stadt, mehr als 4.000 Gebäude im Bauhausstil. Er genießt die kurze Zeit des Heimatbesuchs, doch im Kopf ist er schon wieder in den USA. In der kommenden Woche veröffentlicht sein Facebook-Team ein neues Feature, Monate haben sie daran gearbeitet. "Wir haben so viele große Ideen, die heute noch niemand für möglich hält."