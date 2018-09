Belletristik

Von Susanne Mayer

A. L. Kennedy: Hat nichts zu tun mit Liebe

aus dem Englischen von Ingo Herzke

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2003; 135 S., 9,90 Euro

Selten hat ein Titel so präzise nichts versprochen. Was diese Geschichten erzählen, hat in der Tat nichts zu tun mit Herzflimmern oder Verzückung, gar nichts mit jener Alltagsveredlung, die mit der Neigung zum anderen Geschlecht gern ersehnt wird – aber damit: mit gnadenloser Ehrlichkeit gegenüber dem Schmerz. „Dass ich dich bis auf die Haut ausziehen kann, bis aufs Blut“, so wird hier gedroht. Es geht darum, wie Grenzsituationen nicht abzuwenden, sondern auszuhalten sind und welche Rolle dabei der so genannten Würde zukommt. Man könnte von einer Beichte der Heldinnen sprechen oder auch von Buße, wenn man denn wüsste: Buße wofür? Die Schottin A. L. Kennedy schenkt ihren Heldinnen oder Lesern nichts, vielleicht hat es damit zu tun, dass Kennedy schon Kult ist.

Annie Saumont: Seife aus Paris

Novellen; aus dem Französischen von Barbara Heber-Schärer

Verlag Edition Ebersbach, Berlin 2003; 166 S., 19,– Euro

Kurze Geschichten, atemlos erzählt, in Sätzen, die voranhüpfen, als sei es möglich, davonzukommen, ohne an jene Wahrheiten zu rühren, die unter der Oberfläche liegen, wie Bomben. 50 Schüler versammeln sich zum Klassenfoto, während die deutschen Besatzer mit der Erschießung von 50 Geiseln drohen. Zwei Freundinnen plappern im Café, als gäbe es nicht das eine, einzige, das wichtigste Thema – die Diagnose eines Arztes. Kinder stecken in einem Zug, aus dem die Mutter ausgestiegen ist. Annie Saumont, 76 Jahre alt, ist in Frankreich eine hoch dekorierte Autorin, nun ist aber Zeit, sie auch auf Deutsch zu lesen.

Sachbuch

Von Benedikt Erenz

Thomas Ramge: Die großen Politskandale. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik

Campus Verlag, Frankfurt a. M. 2003; 278 S., Abb., 21,50 Euro

Das liest man natürlich immer noch mal gern nach: Wie das mit Globke war und mit Filbinger, mit der Spiegel- und der hoch grotesken Kießling-Affäre. Der junge Historiker und Journalist Thomas Ramge erteilt in zwölf Reportagen nüchtern, aber pointiert Auskunft – und Nachhilfe. Denn allzu rasch nur vergisst der Mensch und Bundesbürger! Zum Beispiel die Bimbes-Affäre 1999/2000: „jüdische Vermächtnisse“, CDU-Spenden aus dunklen Kanälen und die fatale Rolle, die Wolfgang Schäuble dabei spielte (100000 Mark in Bar steckte ihm ein Waffenhändler zu). „Vom hohen Ross der moralischen Belehrung stürzte Schäuble ins Bodenlose der moralischen Blamage“, zitiert Ramge die Welt. Sollte just dieser Repräsentant des Systems Kohl jetzt als Nachfolger von Johannes Rau höchster Repräsentant des Landes werden?

