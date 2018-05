Donnernde Deutsche Republik

Untergangsparolen werden geschmettert, der deutsche Traum wird beschworen. Was für ein gruseliges Wintermärchen entspinnt sich da gerade! Das Fax der Woche

Ich sah Frauen, die hinauf schauten: Krähen hackten das Moos in den Dachtraufen in Stücke, Heißer Herbst, es regnete Moos vom Himmel, und die Frauen hauchten Atemwolken aus und blickten blind auf die Moosstücke vor ihren Füßen, dies war der deutsche Traum, den sie träumten, der deutsche Augenblick, den sie lebten, ich lief vorbei und da rief ein Mann, der mich wiedererkannte:

Ich zeuge deutsche Kinder für den kommenden Volksaufstand, die Frau an seiner Seite lief rot an und zerrte ihn in den Hauseingang, Heißer Herbst, kleine Triumphe, aufgespannte Regenschirme, die Bürger im Lottoladen riefen den Volkstrauertag aus: Sie kommen, wir zerfallen, die Kassiererinnen im Supermarkt waren ernüchtert: Arabien siegt; am langen Tresen saßen auf Barhockern wie Veteranen die Trinker und schrien: Bald werden die Schnapser öffentlich geköpft.

Überall ging die Rede vom bezwungenen Imperium, von der ewigen Nacht nach der Kapitulation, vom fremden Volk, das erwacht mitten unter uns, statt dass wir erwachten in unserem Land. Beschneidung wird Pflicht, sagte der Besiegte im Vorlesungssaal, sagte der Besiegte in der Arbeitsagentur – war ich besiegt? Waren die Scharen über mich gekommen und hatten mich niedergeschlagen? Das Gerücht der Stunde: Wir sind erloschen. Das Geflüster des Volkes: Vorbei ist vorbei, mein Herzblatt. Das letzte Glas, die letzte Liebe, der letzte Seufzer, das letzte Gebet, der letzte Aufruf, die letzten wenigen Schritte vor dem Fall.

Welcher Himmel bläute morgen, wessen Knechte würden wir werden, weil wir beizeiten nicht wachsam gewesen waren? Volkes Schmerzstunde, Volkes böses Erwachen; Heißer Herbst, eroberte Gebiete, erstürmtes Land. Ich lass mir eine Glatze schneiden, sagte die Erstsemesterin, dann leuchtet mir der Kopf wie der Vollmond, das ist doch denen ihr Zeichen, oder ich trag die lange Perücke, die mir den Hals bedeckt, dann bin ich verhüllt und werd’ nicht gesteinigt… Pissbecken werden verboten, rief ein Mann in der Kasseler Innenstadt, die schaufeln Löcher innen Boden und wir kacken nur noch in der Hocke… Wer hat Angst vor dem Plumpsklo? Der Kasseler Mann. Nicht alle Kasseler Männer.

Deutschlandende. Weltende. Klein-Damaskus in Berlin. Klein-Bagdad in München. Eine Frau, keine Besiegte, nannte mich beharrlich Knabe und Knäbchen aus dem Morgenland, sie rief: Vergangen ist dein Reich. Vergangen ist mir die Lust, Männer deines Schlages zu achten… Deutsch ist gut, rief ich, was wollen Sie mich bekämpfen? …

Sie zog von ihrem Tisch zu meinem Tisch, ihr Mann zog nach, und da sie unbeherrscht waren, bat ich sie um Mäßigung, um einen maßvollen Ton. Heißer Herbst, Nebel in den Gassen, beschlagene Scheiben im Wirtshaus, Aufbruch West, schrie die Dame, wir fangen hier an und zerschmettern die Horden, sie hielt sich am Arm ihres Mannes fest, als wäre er eine Stange, an der das neue deutsche Banner wehte. Zerschmetterung: Vokabel der Erbosten. Tod den Teufeln: Parole der Exorzisten.

Ich aber aß Kalbsbäckchen und dachte im Wortschrotthagel der Dame nach: Gehören sie und ihr Mann zum Volk? Hassen sie mich, weil sie mich für den Führer der Fellachen halten? Habe ich nicht Ihnen vorgeschlagen, mal das Jammern einzustellen, und haben sie mich nicht deswegen noch ärger beschimpft? … Es gibt die Hysteriker und die Hybriden, es gibt die Trüben, die Trottel und die Tröten; es gibt die Kämpferischen und die im Kampf ungeübten – Heißer Herbst, die Übergangsjacken wurden eingemottet, die Besiegten zeigten sich als Sieger in Mänteln der neuen Kollektion, das war die Vorbereitung auf das Wintermärchen.

Was nicht zusammen gehörte, wurde auseinander geklopft: Schwüre des Zusammenhalts unter den Linden, unter den Eichen. Dresden den Dresdnern, Kasseler raus. Die Sieger beschrifteten Pappschilder: Hitler = Europa! Donnernde Deutsche Republik! Wir geben nix, ihr habt alles! Jede Lügenfresse träumte vom großen Auftritt. Ich aber verdaute das Kalbsbäckchen. Darmgrollen.

_________________

Sie möchten keinen Freitext verpassen? Aufgrund der großen Nachfrage gibt es jetzt einen Newsletter. Hier können Sie ihn abonnieren.