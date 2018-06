Eine Wohltat ist eine Wohltat ist eine Wohltat

Adriana Altaras

Schauspielerin, Regisseurin, Karate brauner Gurt. 1960 in Zagreb geboren, wuchs in Italien und Deutschland auf. Lebt in Berlin, mit Mann und zwei Söhnen, leider ohne Hund. Ihr erstes Buch "Titos Brille" erschien 2011, ihr zweites "Doitscha" im Jahr 2014. 2017 veröffentlichte sie "Das Meer und ich waren im besten Alter. Geschichten aus meinem Alltag", alle bei Kiepenheuer & Witsch.