Magda bummelt

Stephan Lohse

wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater Hamburg, an der Schaubühne Berlin, an den Schauspielhäusern in Hamburg engagiert. Zugleich arbeitete er als Theaterregisseur. Im März 2017 wurde sein Debütroman "Ein fauler Gott" im Suhrkamp Verlag veröffentlicht. Der Roman stand im Juni 2017 auf der SWR-Bestenliste, erhielt den Publikumspreis beim Franz-Tumler-Literaturpreis, und stand auf der Shortlist des Aspekte Literaturpreises. In seiner Freizeit fährt Stephan Lohse Skateboard auf dem Dach eines Supermarktes. Er lebt in Berlin.