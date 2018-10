Alle Freitext-Autoren

wurde 1981 in Sarajevo geboren und emigrierte 1994 mit seiner Familie nach Deutschland. Er wuchs in Landau auf und studierte in Heidelberg Germanistik und Anglistik. Heute lebt er mit seiner Frau in Kaiserslautern, wo er als Lehrer an einer berufsbildenden Schule arbeitet. Sein erster Roman "Tierchen Unlimited" ist 2017 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen. Sein zweiter Roman "Die Fahne der Wünsche" erscheint am 07. September.