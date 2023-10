Eine gute Möglichkeit, im November Geld zu sparen, könnte ein Wechsel der Kfz-Versicherung sein. Dazu gibt es im kommenden Monat einen wichtigen Stichtag. Wer kein Auto hat, kann immer noch Lotto spielen: Beim Spiel 6aus49 steigt der Maximalbetrag des Jackpots. Und falls Sie in diesem Jahr noch einen Personalausweis beantragen müssen, werden Sie unter Umständen das neue Deutschland-Tempo bei der Digitalisierung spüren. Was der November für Verbraucherinnen und Verbraucher bringt, haben wir hier zusammengestellt – und verraten außerdem, warum beim Black Friday Vorsicht geboten ist.

Wechsel der Kfz-Versicherung

Im November ist es nicht nur Zeit für den Reifenwechsel, sondern möglicherweise auch für eine neue Autoversicherung. Die meisten Verträge laufen zum Jahresende aus und eine Kündigung muss einen Monat vor Laufzeitende vorliegen. Mit einem Wechsel zu einem anderen Anbieter können Autobesitzerinnen häufig viel Geld sparen. Das Portal Finanztip empfiehlt, Vergleichsportale zu nutzen oder Angebote von Direktversicherern wie Huk24 einzuholen. Was Sie sonst noch zu einem Wechsel der Kfz-Versicherung wissen müssen, haben wir hier zusammengestellt.

Keine Unterschrift mehr für Digital-PIN beim Personalausweis

Es klappt ja doch mit der Digitalisierung – zumindest ein bisschen. Wer einen neuen Personalausweis beantragt hat, bekam bislang nach etwa zwei Wochen einen Brief mit einem PIN-Code. Der musste per Unterschrift im Amt bestätigt werden – wofür es in der Regel einen Termin brauchte. Ab November soll der PIN-Code per Klick im Internet bestätigt werden können. Der Ausweis sollte dann im Normalfall ohne Termin an einem Automaten abgeholt werden können. Vor etwa einem Jahr hat das Bundesinnenministerium in Aussicht gestellt, dass der neue Personalausweis per Post versendet werden könnte. Davon ist derzeit aber offenbar keine Rede mehr.



Warnmeldungen auf alle Handys

Das im Februar 2023 gestartete Notfallwarnsystem Cell Broadcast funktioniert ganz gut. Das haben viele Handynutzer beim bundesweiten Warntag im September deutlich gehört. Für diejenigen, die nichts gehört haben, wird sich ab November etwas ändern. Denn dann sollen die Warnungen auch ältere Handys erreichen, auf denen das System bislang nicht funktioniert hat, über den sogenannten Broadcast-Kanal 919. Die Meldungen werden allerdings nur in deutscher Sprache ausgesendet. Welche Handys Cell Broadcast empfangen können, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hier zusammengefasst.

Antrag auf Lohnsteuerermäßigung

Wer hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder sonstige außergewöhnliche Belastungen hat, etwa für Brillen oder Zahnprothesen, kann dafür beim Finanzamt bis zum 30. November einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beantragen. Das führt zu einer Senkung des zu versteuernden Einkommens, der Arbeitgeber muss dann weniger Lohnsteuer einbehalten. Arbeitnehmer haben so erst einmal mehr Geld zur Verfügung.

Weniger Steuern insgesamt zahlen sie deshalb aber nicht. Denn Sie holen sich nur jenes Geld vom Staat, das Sie sonst über die Steuererklärung später ohnehin zurückbekommen hätten – was in Zeiten hoher Inflation aber dennoch lohnend sein kann. Was beim Antrag auf Lohnsteuerermäßigung zu beachten ist, hat das Portal Finanztip hier zusammengefasst.

Höherer Jackpot beim Lotto

Wer Lotto spielt, kann ab November mehr Geld gewinnen. Denn beim Spiel 6aus49 darf der Jackpot ab November auf maximal 50 Millionen Euro anwachsen. Bislang waren es 45 Millionen Euro. Allerdings wird es deutlich schwieriger, den Jackpot zu knacken. Denn bislang war es unter Umständen auch möglich, den Maximaljackpot zu erhalten, ohne sechs Richtige plus Superzahl getippt zu haben. Diese "definitive Gewinnausschüttung" fällt ab November weg.

Angepasst werden auch die Regeln beim Spiel 77. Auch hier bleibt der Jackpot künftig so lange bestehen, bis bei einem oder mehreren Spielern die Losnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen übereinstimmt. Der Maximaljackpot hier wird ab November zehn Millionen Euro betragen.

Disney+ erhöht die Preise

Ein Abo beim Streamingdienst Disney+ kostete bisher 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Dafür gab es vier gleichzeitige Streams in 4-K-Qualität, Dolby-Surround-Sound und Offlinestreaming. Diese Abovariante heißt ab November Disney+ Premium und kostet dann 11,99 Euro im Monat oder 119,90 Euro im Jahr.



Zum alten Preis gibt es künftig nur noch das Standardabo, bei dem Inhalte auf maximal zwei Geräten gleichzeitig und in Full-HD angeschaut werden können. Wem das zu teuer ist, dem bietet Disney ab November zusätzlich ein Standardabo mit Werbung für 5,99 Euro im Monat an.



Vorsicht beim Schnäppchen-Shopping

Im November fallen wieder kurzfristig die Preise für viele Produkte. Das behaupten zumindest viele Händler in ihrer Werbung für Shoppingevents wie dem Singles Day (11. November), dem Black Friday (24. November) oder dem Cyber Monday (27. November). Doch die vermeintlichen Schnäppchen sind gar nicht immer welche.

Ob ein Angebot tatsächlich gut ist, sollte von Fall zu Fall geprüft werden, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Viele Preisnachlässe beruhen auf einem Vergleich mit den unverbindlichen Preisempfehlungen – und die ruft normalerweise kaum ein Händler auf. Wer sichergehen will, dass ein Schnäppchen tatsächlich eines ist, sollte sich über Preissuchmaschinen informieren. Viele dieser Tools bieten auch eine Preishistorie zum langfristigen Vergleich.