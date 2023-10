Eigentlich wäre mehr Geld für alle da. 300 Milliarden US-Dollar mehr könnten jährlich in Staatskassen weltweit fließen, würden Unternehmen ihre Gewinne richtig versteuern. 250 Milliarden US-Dollar kämen dazu, würden Milliardäre ihren Beitrag an den Fiskus leisten. Das zumindest ist die Botschaft des Global Tax Evasion Report, den das unabhängige Forschungsinstitut EU Tax Observatory mit rund 100 Forschenden weltweit erstmals erstellt hat. In Zahlen und Karten führt er vor Augen, wie viel Steuergeld Staaten verlieren, weil sich Superreiche und globale Konzerne um Steuern drücken. In einem Atlas stellt das Team um den renommierten Ökonomen Gabriel Zucman dar, wohin Reiche ihr Geld und Unternehmen ihre Gewinne verlegen, um Steuern zu sparen.