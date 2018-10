Inhalt Seite 1 — Rio setzt Militär gegen Drogenbanden ein Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Bei massiven Gewaltausbrüchen in Armenvierteln (Favelas) Rio de Janeiros kamen am Samstag und Sonntag insgesamt 14 Menschen ums Leben, darunter zwei Polizisten. Um die angespannte Lage unter Kontrolle zu bekommen, wurde für Polizisten eine Urlaubssperre verhängt. Zudem wurde militärische Unterstützung angefordert: 3500 Soldaten sollen helfen, die Gewalt einzudämmen.

Die Schießereien hatten begonnen, als die Polizei am Samstag das Armenviertel "Affenhügel" im Norden der Stadt stürmte. Bei den Gefechten mit Sicherheitskräften und rivalisierenden Banden kamen zehn mutmaßliche Drogenhändler ums Leben. Sechs Polizisten wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei wurden durch verirrte Kugeln auch vier Anwohner verletzt. Den Behörden zufolge setzten Bandenmitglieder zudem acht Busse in Brand.

Außerdem kamen zwei Polizisten ums Leben, deren Hubschrauber über einer Favela beschossen wurde und bei einer Notlandung in Flammen aufging. Teile Rios sahen nach Aussagen von Anwohnern wie ein Kriegsgebiet aus.

Auch am Sonntag dauerten die Schießereien zwischen der Polizei und rivalisierenden Drogenbanden an. Die Sicherheitskräfte erschossen in einem Elendsviertel zwei mutmaßliche Rauschgifthändler und nahmen vier andere fest, wie die Militärpolizei mitteilte.

Polizei hält an Konzept zur Kriminalitätsbekämpfung fest



In der sechs Millionen Einwohner zählenden Metropole liefern sich Polizei und schwer bewaffnete Drogenbanden fast täglich Schießereien. Viele der rund 1000 Armenviertel der Stadt werden von rivalisierenden Drogenbanden beherrscht.

Rio war erst vor zwei Wochen zur Olympiastadt 2016 gekürt worden. Das Zentrum der jüngsten Ausschreitungen ist nur etwa acht Kilometer vom legendären Maracanã-Stadion entfernt, wo am 5. und 21. August 2016 die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympiade stattfinden soll.