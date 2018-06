Nach dem US-Bundesstaat Louisiana hat auch Florida den Notstand ausgerufen. Gouverneur Charlie Crist unterzeichnete eine entsprechende Entscheidung wegen der Ölmassen, die im Golf von Mexiko treiben. Damit kann der Bundesstaat nun Notmittel einsetzen und Unterstützung aus Washington anfordern, um gegen die Folgen des Bohrinsel-Unglücks in der vergangenen Woche anzukämpfen.

Louisiana hatte bereits am Donnerstag den Notstand erklärt, zugleich erklärte die US-Regierung in Washington das Unglück zur "nationalen Katastrophe". Die Bohrinsel Deepwater Horizon des Ölkonzerns BP war vor gut einer Woche nach einer Explosion gesunken. Seitdem tritt das Rohöl in 1500 Metern Meerestiefe aus mehreren Lecks aus. Nach Schätzungen der US-Behörde für Ozeanografie laufen täglich etwa 700 Tonnen Öl ins Wasser, etwa 800.000 Liter.

Starke südöstliche Winde trieben am Freitag bereits erste Ölschlieren des bis zu 193 Kilometer langen Teppichs in das Küstengebiet um das Mississippi-Delta. In Florida, Alabama und Mississippi ist die Fischerei in Gefahr, die das Hauptstandbein der örtlichen Wirtschaft ist. Die US-Ratingagentur Fitch bezifferte den wirtschaftlichen Schaden auf zwei bis drei Milliarden Dollar (1,5 bis 2,2 Milliarden Euro).

Ölkatastrophen Ölpest Tankerunglücke Ölbohrinsel Öl-Bohrinsel Ölkatastrophen: "Exxon Valdez" 1989 Um das empfindliche Ökosystem an der Südküste des US-Bundesstaates Alaska für Jahre nachhaltig zu schädigen, reichten im März 1989 knapp 40.000 Tonnen Rohöl aus dem verunglückten Tanker Exxon Valdez. Im Prince-William-Sund kam es damals zur bislang größten Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA. 2400 Kilometer Küste wurden verunreinigt. Hunderttausende Seevögel starben, auch Otter, Robben und Grauwale verendeten. Trotz aufwendiger Reinigungsarbeiten hat sich das Gebiet nur oberflächlich erholt. Die niedrigen Temperaturen verzögern den biologischen Abbau des Öls. Vor allem in den Uferzonen lagern noch immer Reste der "schwarzen Pest". Viele Tierarten leiden bis heute unter der Katastrophe. "Amoco Cadiz" 1978 Zur folgenschwersten Ölkatastrophe in Europa kam es im März 1978, als der Supertanker Amoco Cadiz an der französischen Atlantikküste nördlich von Brest auf Grund lief. Im Sturm zerbrach der Koloss, und mehr als 223.000 Tonnen leichtes Rohöl verpesteten Strände und Felsen der Bretagne auf einer Länge von 360 Kilometern. Wochenlang schaufelten Tausende Freiwillige und Soldaten das Öl in Plastiktüten und schrubbten verschmierte Felsen. In einem Ölteppich von der Größe des Saarlands starben Vögel, Fische und Muscheln. Die Austernbänke wurden für Jahre zerstört, der Tourismus zunächst schwer beeinträchtigt. Günstige Strömungen, hohe Wellen und die vielen Freiwilligen verhinderten ein Desaster. Schon 1979 lockte die Bretagne wieder Urlauber an saubere Strände, doch nach Schätzungen von Experten lagen ein Jahr nach dem Unglück noch immer 40.000 Tonnen Öl auf dem Meeresgrund. "Pallas" 1998 Als der Holzfrachter Pallas im Herbst 1998 an der Nordseeküste vor Amrum strandete, starben 16.000 Seevögel. Verantwortlich waren 100 Tonnen Schweröl, die aus dem Schiff geflossen waren.

1900 staatliche Helfer seien bereits am Golf von Mexiko stationiert, sagte ein Vertreter der US-Regierung. 300 Schiffe und Flugzeuge seien vor der Küste Louisianas im Einsatz. Außerdem würden sämtliche Ölplattformen vor den US-Küsten derzeit auf ihre Sicherheit überprüft.

Die bislang verlegten Barrieren mit einer Länge von 61 Kilometern reichten nach Angaben der Experten längst nicht aus, um das Öl von Louisianas Küste fernzuhalten. Bislang hätten diese Schiffe rund 2800 Tonnen abpumpen können, so die Küstenwache. Hilfstrupps haben nach Angaben des Heimatschutzministeriums bis Freitag 380.000 Liter an chemischen Mitteln ins Meer gekippt, um das Öl zu zersetzen.

Bislang gingen in Louisiana und in Alabama bereits acht Klagen gegen den Betreiber BP ein. Vertreter einzelner Berufsgruppen, unter anderem der Fischerei, der Gastronomie, der Tourismus- oder der Immobilienbranche, werfen dem Konzern vor, keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen zu haben.

Auf der Bohrinsel hatte sich am 20. April eine Explosion ereignet, zwei Tage später versank die Plattform im Meer. Elf Arbeiter starben bei dem Unfall. BP hat zehn Untersee-Roboter im Einsatz, die bislang erfolglos versuchen, das Leck zu schließen. Gleichzeitig bauen Ingenieure eine riesige Kuppel, um das ausströmende Öl unter der Wasseroberfläche einzufangen und von dort abzupumpen – doch deren Fertigstellung dauert mindestens zwei Wochen.