War das etwa ein Menetekel? Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes stoppte im Juni das härteste Nichtraucherschutzgesetz der Republik mit einer einstweiligen Verfügung – das Herzensanliegen der mitregierenden Grünen war vorläufig ausgebremst. Am Sonntag nun sollen die Bayern in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Freistaat wieder führend in Sachen Nichtraucherschutz wird. Nach allgemeiner Einschätzung könnte es knapp werden.



Einst konnte sich Bayern des allerstrengsten Rauchverbots rühmen. Sogar in den von Nikotindunst durchsetzten Bierzelten, so entschied der bayerische Landtag im Dezember 2007, sollte das Qualmen fortan verboten sein. Doch dann ereilte die CSU bei der Landtagswahl im Herbst 2008 der schwerste Wahlverlust ihrer Geschichte. Die Parteistrategen machten den Ärger der Raucher als Ursache dafür aus. Auf Betreiben der FDP, die nun mit der CSU regierte, wurde das Gesetz aufgeweicht. Seither ist das Rauchen in beschilderten Nebenräumen wieder erlaubt. "Getränkegeprägte Einraum-Gaststätten" mit einer "Gastfläche" von weniger als 75 Quadratmetern, so die sperrige Definition, dürfen die Betreiber sogar exklusiv als Rauchergaststätten führen.

Mitten im Weltmeisterschafts-Trubel und vermutlich bei schönstem Hochsommerwetter sollen die Bayern nun darüber entscheiden, ob das einstige CSU-Gesetz – allerdings ohne das Schlupfloch der sogenannten Raucherclubs – erneut in Kraft tritt und Rauchen in Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bistros und Bierzelten wieder ausnahmslos verboten sein soll. Ein entsprechendes Volksbegehren hatten Ende vergangenen Jahres knapp 1,3 Millionen Bürger zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden unterschrieben, deutlich mehr als die nötigen zehn Prozent aller Wahlberechtigten. Das Ergebnis wurde damals als neuerliche "Watsch’n" für die CSU gewertet.

Diesmal jedoch könnte es knapp werden für die Verfechter des uneingeschränkten Rauchverbotes : Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) um Sebastian Frankenberger, eine in Niederbayern verankerte bürgerlich-katholische Version der Grünen. Denn die Wut gegen die CSU ist in Bayern abgeflaut. Heute schimpfen die Menschen vor allem über das schwarz-gelbe Dauergezänk in Berlin. Und CSU-Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer kann sich sogar als Stabilitätsanker der Berliner der Chaos-Koalition feiern lassen.

Außerdem haben die Rauchverbots-Befürworter ein Mobilisierungsproblem. "Wir haben nicht mehr viel Geld, um flächendeckend Werbung zu machen", sagt Frankenberger. "Unsere Gegner fahren dagegen mit Unterstützung der Tabaklobby eine Materialschlacht." In der Tat sieht man vor allem auf dem Land fast nur Plakate von "Bayern sagt Nein! Aktionsbündnisses für Freiheit & Toleranz".

Und auf Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-WM verteilen Aktivisten des Bündnisses Rote Karten gegen "Frankenbergers Rauchverbot". Eine Berliner Werbeagentur steuert die Kampagne, die auch über Facebook läuft. "Wir haben nie verschwiegen, dass bei uns auch die Tabakindustrie an Bord ist", sagt eine Sprecherin. Insgesamt kann das Aktionsbündnis nach eigenen Angaben mehr als 615.000 Euro für die Kampagne ausgeben.150.000 Euro habe man von der Zigarettenlobby erhalten, sagte die Sprecherin. Am Freitag kamen allerdings heraus, dass die Gegner des verschärften Rauchverbots offenbar stärker von der Tabakbranche unterstützt werden als angegeben. Das Deutschlandradio berichtete, dass die Zigarettenverbände das Aktionsbündnis "Bayern sagt Nein!" mit mindestens 460.000 Euro unterstützt – das macht etwa drei Viertel des Gesamtbudgets aus. Dagegen stehen nur etwas mehr als 110.000 Euro bei der ÖDP.