Am ersten Prozesstag wollten sie ihm nur in die Augen sehen und hofften vergebens auf eine persönliche Entschuldigung vom Vater des Amokläufers von Winnenden. Am zweiten Tag griff eine Hinterbliebene in einer Erklärung den Angeklagten an, weil er den Amoklauf seines Sohnes erst ermöglichte.

"Fakt ist, hätten sie ihre Waffe ordnungsgemäß aufbewahrt, wäre ein Massenmord in dieser Größe nicht möglich gewesen", sagte Tatjana H., Schwester einer beim Amoklauf in dem schwäbischen Städtchen getöteten Schülerin, vor dem Landgericht Stuttgart. "Dieser Amoklauf hat nicht nur die Opfer selbst getötet, sondern in einer gewissen Form die ganzen Familien."

Der Vater des Amokläufers ließ sich davon nach außen nicht beeindrucken und schwieg weiter. Der Unternehmer wird beschuldigt, die Tatwaffe im unverschlossenen Schlafzimmerschrank aufbewahrt und damit gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Hinterbliebenen hoffen auch auf eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Der 17 Jahre alte Sohn des Angeklagten hatte mit der Pistole am 11. März 2009 an der Albertville-Realschule in Winnenden zwölf Schüler und Lehrer ermordet und weitere drei Menschen bei seiner Flucht nach Wendlingen getötet. Dann tötete er sich selbst.

In ihrer mit klarer und lauter Stimme vorgetragenen Erklärung sparte die 19-jährige Schwester nicht mit Vorwürfen: "Sie verschwenden doch keinen einzigen Gedanken an uns. Sie schwelgen doch lieber in Selbstmitleid."

In den Ausführungen seiner Verteidiger sei der Angeklagte zu Prozessbeginn als Opfer dargestellt worden, das psychisch und physisch angeschlagen sei. "Durch den Inhalt dieser Erklärungen fühlte ich mich nicht ernst genommen", sagte die Schwester.

Hinterbliebenen der getöteten Schüler kamen im Gerichtssaal die Tränen. Der Vater einer ermordeten Schülerin verließ den Saal. Angehörige weiterer Getöteter und Verletzter hielten sich bei diesen Worten an den Händen und umarmten die 19-Jährige nach ihrem emotionalen Vortrag. Tränen flossen, als ein Polizist den Ablauf des Amoklaufs schilderte. "Tim K. schoss gezielt auf Personen, aber nicht gezielt auf Schülerinnen und Schüler", sagte Kriminaloberkommissar Thomas Neumann.

Bis zum 11. Januar 2011 sind noch 25 Verhandlungstage angesetzt. Mehr als 40 Nebenkläger und 19 Nebenklägervertreter sind zugelassen. Neben den wichtigsten ermittelnden Polizeibeamten sind Rechtsmediziner, die Mutter des Täters und seine Schwester als Zeugen geladen. Die Verhandlung wird am 23. September fortgesetzt.