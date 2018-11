In Nordirland hat die Polizei am Sonntag zwei Sprengsätze gefunden und entschärft: eine am Flughafen von Belfast, eine weitere unter einer Eisenbahnbrücke in Lurgan. Die beiden Bomben hätten Schaden anrichten können, sagte die Polizei und verwies auf Gruppen, welche die einstige Unruheprovinz zurück in "Chaos und Unglück" führen wollten. Offziellen Angaben zufolge besteht keine Verbindung zu dem Fund von Sprengsätzen aus dem Jemen an Bord von zwei Frachtmaschinen am Freitag.

Der eine Sprengsatz wurde am Samstag in einem Auto gefunden, das auf dem Langzeitparkplatz des Flughafens Belfast abgestellt worden war. Es enthielt nach Angaben der Polizei "einen funktionsfähigen Apparat und mutmaßlich brennbare Flüssigkeit". Die Vorrichtung wurde von einem Bombenkommando entschärft. Der Alarm endete um 02.00 Uhr am Sonntagmorgen. Der Flugverkehr wurde demnach nicht beeinträchtigt.

Die zweite Bombe wurde in der Stadt Lurgan südwestlich von Belfast unter einer Bahnbrücke gefunden. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich rund 40 Kilogramm selbst hergestellten Sprengstoffs in einem Bierfass, das von Experten kontrolliert zur Explosion gebracht wurde. Eine Reihe nahegelegener Häuser musste evakuiert und der Bahnverkehr auf der Hauptstrecke zwischen Belfast und Dublin für 24 Stunden unterbrochen werden.

"In den letzten Tagen hat die Polizei ihre Maßnahmen verstärkt, um der Bedrohung durch irregeleitete Individuen und Gruppen zu begegnen, die das Land zurück in Chaos und Unglück führen wollen", sagte Belfasts Polizeivize Duncan McCausland nach dem Fund der Bomben. I n den vergangenen Monaten nahm die Zahl der Anschlägen in Nordirland wieder zu , für die meisten wurden Splittergruppen der katholischen IRA verantwortlich gemacht. Bei den jüngsten Anschlägen wurden allerdings nur selten Menschen verletzt.

Die britische Provinz Nordirland war bis zum Abschluss eines Friedensvertrags 1998 der Schauplatz eines blutigen Konflikts zwischen katholischen Nationalisten und pro-britischen Protestanten. Dabei kamen in Lauf von drei Jahrzehnten rund 3500 Menschen ums Leben.