Der erwachte Vulkan Merapi in Indonesien hat in der Nacht zum Samstag erneut glühend heiße Asche in die Luft geschleudert. Die Eruption kurz nach Mitternacht dauerte 21 Minuten, sagte Surono, Chef des Zentrums für Vulkankatastrophen. Die Asche ging unter anderem auf die 25 Kilometer südlich gelegene Großstadt Yogyakarta nieder. Weite Stadtteile lagen am Samstagmorgen unter einer dicken grauen Ascheschicht.

Ob Menschen zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Trotz eindringlicher Warnungen der Behörden sind immer wieder Anwohner aus den Notunterkünften in ihre Dörfer zurückgekehrt. Sie haben Angst vor Plünderungen und wollen sich um ihr Vieh kümmern. Seit der ersten Eruption starben bislang mindestens 36 Menschen.

Fotostrecke: Merapi spuckt tödliche Asche © Clara Prima/Getty Images

Der knapp 3000 Meter hohe Vulkan war nach vier Jahren Ruhe am Dienstag erstmals wieder ausgebrochen .

Er gehört zu den aktivsten und gefährlichsten der Welt. Im Krater sammeln sich gefährliche Gase unter einem Lavadom. Das Gas kann wie bei einer Explosion entweichen.

Indonesien Der heilige Merapi Der 2914 Meter hohe Merapi gilt als der heiligste und auch der gefürchtetste Vulkan Indonesiens. Der Feuerberg liegt 25 Kilometer nördlich der Stadt Yogyakarta. 2006 war der Lavaberg zuletzt ausgebrochen, zwei Menschen verloren dabei ihr Leben. Beim jetzigen Ausbruch starben 29 Anwohner. 14 davon waren Anhänger des spirituellen Vulkanwächters, Mbah Maridjan. Seit Jahren besänftigte er die Einheimischen mit seinen Riten. Es hieß, er könne die Aktivität des Vulkans voraussagen. Anscheinend verharrte Maridjan bis zu seinem Tode in Gebetshaltung.

Auf den Mentawai-Inseln westlich von Sumatra, die von einem Tsunami heimgesucht worden waren , fanden Helfer 135 Überlebende. Sie seien an verschiedenen Orten im Bezirk Pagai Utara entdeckt worden, wie Surya, Vertreter des Zivilschutzes der Provinzhauptstadt Padang in West-Sumatra, mitteilte.

"Sie waren zusammen mit Flüchtlingen und in Krankenhäusern. Nach einer Überprüfung war klar, dass sie auf der Liste der Vermissten standen", sagte Surya, der wie viele Indonesier nur einen Namen trägt. Die Zahl der Vermissten reduziere sich damit auf 163, die der Toten liege bei 413. Mehr als 400 Bewohner hätten sich verletzt.

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hatte am Montagabend den Tsunami ausgelöst, der mehrere Dörfer auf den Inseln zerstörte. Noch immer warten viele Menschen dort auf Hilfe, die von Stürmen und hohen Wellen behindert wird. Fähren brauchen von Sumatra aus etwa zehn Stunden bis zu den Inseln.

Die Inseln Sumatra und Java in Indonesien

"Wir können nichts tun, außer auf besseres Wetter zu warten", hieß es vom Amt für Meteorologie. Hubschrauber könnten wegen der schlechten Bedingungen keine Hilfsgüter abwerfen. Ein Boot mit 15 Helfern an Bord kenterte am Samstag vor den Mentawai-Inseln, sagte Surya. Fünf von ihnen wurden noch vermisst. Nach dem Erdbeben hätten etwa 12.000 Menschen ihr Heim verloren, Hunderte Gebäude wurden beschädigt. Auf den Inseln leben etwa 68.000 Menschen.