Christian Konrad ist sauer. Der CSU-Bürgermeister von Leipheim, einer kleinen Stadt in der Nähe von Ulm, versteht seinen Parteikollegen und Verkehrsminister Peter Ramsauer in Berlin nicht: "Ich glaube nicht mehr an die Ernsthaftigkeit der Integrationsdebatte", sagt Konrad. Dann erzählt er von der Hermann-Köhl-Straße, in die zu Beginn der neunziger Jahre "viele Aussiedler und Asylanten" zogen. Die meisten von ihnen ohne Arbeit und Perspektive. "Es kam zu erheblichen Ausschreitungen, Diebstählen, Körperverletzung, bis hin zu einem Todesfall."

Quartiersmanagement in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim

Das Gebiet wurde daraufhin 2002 in das Förderprogramm Soziale Stadt von Bund und Ländern aufgenommen. "Wir haben die Schule neu gemacht, die Straße neu gemacht und das Viertel parallel aufgewertet." Ein Quartiersmanager bezog sein Büro in der Straße, "das wurde viel besser angenommen als die Sozialberatung im Amt". Zum Stadtteilfest kam in den ersten Jahren "kein einziger der alteingesessenen Leipheimer", sagt Konrad. "Inzwischen haben sie die Multikulti-Atmosphäre der Straße angenommen." Der Erfolg des Programms lasse sich auch in Zahlen messen: "Die Kriminalitätsrate ist stark gesunken."

Soziale Stadt Soziale Stadt Mit vollem Namen heißt das Projekt: Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt. Es wurde 1999 im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) gestartet. Ziel war es, benachteiligte Kieze gezielt zu fördern. Finanzierung Das Programm wird von Bund und Ländern gemeinsam getragen, nach einem regional unterschiedlichen Schlüssel teilen sie sich die Kosten. In Berlin zum Beispiel ist die Kofinanzierung so geregelt: Der Bund trägt ein Sechstel, das Land zwei Sechstel und die EU über den Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) drei Sechstel der Kosten. Es wird unterschieden zwischen investiven und nicht investiven Mitteln. Erstere umfassen bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Spielplätze oder die Renovierung von Schulgebäuden, aber auch die Neugestaltung von Straßen. Neben diesen Sachleistungen wurde im Programm bewusst begleitende Sozialarbeit vorgesehen, etwa für Betreuer im neu gebauten Jugendzentrum. Quartiersmanagement Die Arbeit eines Quartiersmanagement-Büros lässt sich exemplarisch am Beispiel des Projekts Körnerpark in Berlin-Neukölln beschreiben. Die Mitarbeiter dort teilen sich zweieinhalb Stellen, sie koordinieren die Initiativen und Projektträger, die im Viertel aktiv sind. Zum Beispiel eine Bildungskonferenz im vorigen Jahr, auf der Kita-Erzieher und künftige Lehrer versuchen sollten, den Übergang der Kinder zur Grundschule besser zu organisieren. Eine Vorgabe des Programms Soziale Stadt ist, dass Projekte nur unter direkter Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner durchgeführt werden dürfen. Im Kiez passiert darum nichts ohne die Zustimmung des Quartiersrates, in dem Vertreter von Schulen, sozialen Einrichtungen, Hauseigentümern und Gewerbetreibenden sitzen – die Bewohner haben mit 10 Sitzen aber eine Mehrheit. Ziele Der Erfolg von Quartiersmanagement-Projekten lässt sich nur bedingt in Kennzahlen ausdrücken. Anhaltspunkte könnten die Kriminalitätsrate oder auch die Schulabbrecherquote sein. Swen Schulz von der SPD in Berlin-Spandau sagt, das Ziel sei vor allem, dass die Quartiere sich irgendwann von selbst tragen und nicht mehr auf Transferleistungen angewiesen seien. Alle Experten sind sich einig, dass es dauert, bis erste Erfolge sichtbar werden. "Es braucht immer mindestens eine Generation von Schulkindern", sagt Ulli Lautenschläger vom Berliner Quartiersmanagement Körnerpark. Das schätzt auch sein Würzburger Kollege Scheidereiter: "In acht bis zehn Jahren kann man eine Menge erreichen." Kürzungen Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat die Kürzung der Bundesmittel für Soziale Stadt von 107 Millionen auf 28 Millionen Euro im kommenden Jahr beschlossen. Diese sollen außerdem nur noch für investive Zwecke ausgegeben werden. Da der Bund stets nur für einen Teil der Kosten aufkommt, ist damit nicht automatisch das Aus für alle Projekte verbunden. Allerdings müssen die Kommunen nun alternative Finanzierungsmöglichkeiten finden. Wenn diese nicht den bisherigen Anteil des Bundes aufwiegen, werden einige Projekte auch eingestellt werden müssen. Projekte Im Jahr 2009 wurden 571 Projekte in 355 Gemeinden gefördert. In der großen Mehrheit waren das Quartiersmanagement-Projekte, also Teams von Sozialarbeitern und Stadtplanern, die sich um ein fest definiertes Stadtviertel kümmern. Darunter sind bekannte Problemkieze, wie die Rollbergsiedlung in Berlin-Neukölln, aber auch relativ intakte Innenstadtbereiche wie in Schwabach. Eine Liste und die ausführliche Dokumentation aller beteiligten Projekte finden Sie unter www.sozialestadt.de.

Geschichten wie jene aus Leipheim gibt es viele im Süden der Republik, wo mittelgroße Industriestädte mit ihren Werkhallen große Zahlen ungelernter Migranten und Spätaussiedler anzogen. Mancherorts haben mehr als 20 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund.

In das Würzburger Neubauviertel Heuchelhof kamen nach der Wende Spätaussiedler, sie stellen heute fast die Hälfte der über 9000 Bewohner. Der Volksmund nennt das Gebiet H1 um den Straßburger Ring deshalb "Klein Moskau". Siegfried Scheidereiter vom Sozialreferat der Stadt Würzburg sagt: "Die Kommune hatte im Heuchelhof eine riesige Aufgabe zu meistern: Arbeitslosigkeit, Sprach- und Schulprobleme. Die drohenden sozialen Spannungen konnten wir in Würzburg abwenden."

Einen wesentlichen Anteil daran habe auch in Würzburg das Programm Soziale Stadt gehabt, sagt Scheidereiter. Mit den Fördermitteln seien zwei Treffpunkte für die Bürger im Quartier geschaffen worden, der zentrale Platz wurde umgestaltet. Parallel zu den baulichen Maßnahmen wurde ein Quartiersbeirat gegründet, Tanz-, Mal- und Sprachkurse eingerichtet, Ferienangebote im Stadtteil entwickelt.

Das habe funktioniert, weil das Programm von Anfang darauf ausgerichtet gewesen sei, die Betroffenen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, sagt Scheidereiter: "Sie sollen und müssen mitreden."

Das Gebiet H1 im Würzburger Neubaugebiet Heuchelhof

Auf dem Heuchelhof lief das so ab: "In einer Auftaktveranstaltung haben sich alle getroffen. Der Bürgermeister, das Bauamt, die einzelnen Referate der Stadtverwaltung, die Vereine, die Gewerbetreibenden, Vertreter von Migrantenverbänden und die Bewohner. Dann gründeten sich Arbeitsgruppen – die Gruppe Place de Caen, eine für die Spielplätze und eine mit dem Schwerpunkt Wohnraum."

In neun Jahren kostete das gesamte Programm 4,4 Millionen Euro – mehrere Grünflächen, den Umbau des alten Schwimmbads zum Stadtteilzentrum, einen Holzspielplatz und die Personalkosten des Quartiersmanagements inklusive. Etwas mehr als die Hälfte des Geldes kam vom Bund und dem Land Bayern, die Stadt Würzburg steuerte 1,5 Millionen Euro bei.

Deutschlandweit gab der Bund jährlich etwa 107 Millionen Euro für das Programm Soziale Stadt aus. Das ist nicht viel angesichts der 570 Problemviertel, die im gesamten Bundesgebiet gefördert werden. Experten sind sich einig, dass mit kaum einem anderen Förderprogramm so viel mit so wenig Geld erreicht wurde.

Dennoch hat die schwarz-gelbe Koalition die Mittel im neuen Sparhaushalt um fast drei Viertel eingedampft. Der Rumpfbetrag von etwa 28 Millionen Euro soll nach dem Willen der Koalition nicht mehr für Personal oder Stadtteilfeste ausgegeben werden, sondern für investive Maßnahmen, wie es im Behördendeutsch heißt. Bleibende Werte also, Baumaßnahmen wie Straßen, Gebäude und Spielplätze.