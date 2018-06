Nach der Festnahme von zwölf Somaliern gehen die niederländischen Behörden bei fünf der Männer nicht mehr von einem Terrorverdacht aus. Zwei Somalier im Alter von 32 und 40 Jahren seien im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung für die Niederlande, teilten die Behörden mit. Sie wurden am Sonntagabend freigelassen. Zwei weitere Männer mit einer Aufenthaltsgenehmigung für Dänemark sowie ein Festgenommener ohne Erlaubnis wurden laut Staatsanwaltschaft an die Fremdenpolizei überstellt. "Die Ermittlungen haben ergeben, dass sie nicht an strafbaren Handlungen beteiligt waren", hieß es in einer Mitteilung. Die sieben anderen stehen zunächst weiterhin unter Terrorverdacht und bleiben in Haft.

Der Terroralarm hatte die Niederlande aus der Weihnachtsruhe gerissen. Kommandos der Antiterrortruppe DSI der Polizei hatten Heiligabend in Rotterdam vier Wohnungen und einen Internetshop gestürmt und die zwölf Männer festgenommen.

Der niederländische Geheimdienst AIVD hatte die entsprechenden Hinweise gegeben. Es bestand der Verdacht auf "terroristische Aktivitäten". Zuvor hatten Hassprediger zu Gewalttaten als Rache für anti-islamische Ausfälle des Rechtspopulisten Geert Wilders aufgerufen.

Angehörige und Freunde der Festgenommenen beteuerten am Sonntag die Unschuld der Männer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren. Bei den Razzien beschlagnahmten die Terrorismusbekämpfer elf Computer. Sie fanden aber weder Waffen noch Sprengstoff. Ein mögliches Anschlagsziel wurde bislang nicht bekannt.

Die offizielle Terrorwarnung für die Niederlande, die seit Längerem auf "begrenzt" steht, wurde nicht erhöht. Eine akute Bedrohung sei durch die Festnahmen abgewendet worden, sagte ein Sprecher der Behörde zur Koordinierung der Terrorismusbekämpfung (NCTB). Daher brauche die Warnstufe nicht angehoben zu werden.

Der Geheimdienst AIVD hatte bereits im vergangenen Jahr gewarnt, von extremistischen Gruppen in Somalia sowie im Jemen gingen Gefahren für die Niederlande aus. Im Juli 2009 waren in Kenia drei Somalier mit niederländischen Pässen sowie ein Marokkaner mit einer niederländischen Aufenthaltsgenehmigung festgenommen worden, die sich in Somalia der Extremisten-Gruppe Al Shabaab anschließen wollten.