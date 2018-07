Kehrtwende in Tokyo: Die japanische Regierung will nun doch den Radius der Evakuierungszone um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima-1 von 20 auf 30 Kilometer ausweiten. Ihr Sprecher Yukio Edano sagte, die Regierung sei momentan wegen einer entsprechenden Anweisung für die Bewohner des Gebiets in letzten Verhandlungen mit den Lokalregierungen.

"In diesen Regionen könnte die Strahlung 20 oder mehr Millisievert über ein Jahr betragen", erläuterte er. Der Regierungssprecher verwies unter anderem auf den Ort Iitate, der 40 Kilometer von dem zerstörten Kernkraftwerk entfernt liegt. Die Gebiete sollten innerhalb eines Monats evakuiert werden. Es sei nicht nötig, sofort zu handeln. Edano riet Kindern, Schwangeren und Kranken, sich nicht näher als 30 Kilometer dem AKW zu nähern. Die Japan Times meldete, dass zudem die bisherige Evakuierungszone von 20 Kilometern komplett gesperrt werden soll. Den 70.000 betroffenen Menschen sei es dann nicht mehr gestattet, in den Trümmern ihrer Häuser nach Habseligkeiten zu suchen.

Die japanische Nuklearsicherheitskommission hatte der Regierung geraten, ihre Evakuierungsstandards zu überprüfen. Demnach sollen Regionen nicht wie bisher festgeschrieben erst dann evakuiert werden, wenn die Strahlenbelastung nach einer Woche noch bei 50 Millisievert liegt. Nun ist die Vorgabe, dass Anwohner nicht einer jährlichen Strahlenbelastung von 20 Millisievert oder mehr ausgesetzt werden sollen. Damit senkt Japan effektiv seine Grenzwerte für radioaktiv kontaminierte Regionen, vermutlich als reine Vorsichtsmaßnahme. Denn die Messwerte sinken derzeit tendenziell.

Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann

In Deutschland gelten weit höhere Werte, bis ein Gebiet nach einem Reaktorunfall evakuiert werden müsste. Erst wenn die Strahlenwerte nach einer Woche 100 Millisievert überschreiten, werden Menschen in Sicherheit gebracht. Aufgrund der natürlichen radioaktiven Strahlung in der Umwelt, ist jeder Mensch in Deutschland im Schnitt etwa 2 Millisievert pro Jahr ausgesetzt.

Trotz eindringlicher Appelle hatte Japans Regierung bislang eine Ausweitung der Evakuierungszone abgelehnt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte eine Ausweitung auf 40 Kilometer, um die Bevölkerung vor Strahlen zu schützen. Die USA und Australien empfahlen ihren Bürgern, sich mindestens 80 Kilometer von Fukushima-1 fernzuhalten.

Wie wird Strahlung gemessen, wo tritt sie auf? Strahlendosis Die Strahlenwirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen wird häufig in Sievert pro Stunde angegeben. Mit Hilfe der Einheit lässt sich abschätzen, wie schädlich eine Strahlung für einen Organismus ist. Sie berücksichtigt dabei die Strahlungsdauer, -art und -wirkung. 1 Sievert entspricht 1.000 Millisievert oder 1.000.000 Mikrosievert. Grundsätzlich gilt eine Einzeldosis von 6.000 Millisievert als tödlich (100 Prozent Sterblichkeit innerhalb von 14 Tagen). Ob eine Person, die einer geringen Strahlendosis ausgesetzt war, gesundheitliche Schäden zu erwarten hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzwerte beziehen sich in der Regel auf ein Jahr. Manche Experten gehen davon aus, dass dieselbe Strahlendosis über einen längeren Zeitraum weniger schädlich ist. Andere sagen, die Strahlung müsse addiert werden. Natürliche Quellen Die durchschnittliche Strahlendosis, die ein Deutscher durch natürliche Quellen innerhalb eines Jahres aufnimmt, liegt zwischen zwei und fünf Millisievert. Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Ort und Zeitin unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt. In dieser Deutschlandkarte des Bundesamts für Strahlenschutz ist die Strahlungsstärke je nach Region verzeichnet. Bei medizinischen Untersuchungen werden zum Teil viel höhere Einzeldosen erreicht, die aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. So nimmt ein Mensch während einer Computertomografie (CT)seines Kopfes ungefähr zwei Millisievert auf, bei der Mammografie 0,4 Millisievert. Andere Einheiten Die Energiedosis einer Strahlenquelle wird in Gray angegeben. Ein Gray bedeutet, dass ein Körper von einem Kilogramm Masse eine Energiemenge von einem Joule aufgenommen hat. Für die in Atomkraftwerken vor allem freigesetzte Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung ist die Einheit Grayidentisch mit der Äquivalenteinheit Sievert, ein Gray ist also gleich einem Sievert. Bis Mitte der 1980er Jahre wurde die Äquivalentdosis statt in Sievert in Rem angegeben. Das meinte die Strahlendosis in Roentgen, die ein Mensch aufgenommen hat.

Nach Einschätzung der Regierung ist die Gefahr neuer Atomlecks an dem havarierten AKW aber gesunken. "Das Risiko, dass sich die Situation verschlechtern wird und dass es neue massive Ausstöße radioaktiver Substanzen geben wird, wird deutlich geringer", sagte Edano. Trotzdem könne Strahlung aus dem Boden entweichen und die Gesundheit von Menschen schädigen, wenn sich diese lange Zeit in der betroffenen Region aufhielten.

Infobox für Fukushima mit Tabelle Lage in Fukushima-1 Blöcke 5 und 6 AKW-Übersicht © ZEIT ONLINE Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Evakuierungszone © ZEIT ONLINE Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.

Die Rettungsarbeiten an dem AKW wurden derweil vorübergehend von einem schweren Nachbeben der Stärke 7,1 behindert. Für etwa 50 Minuten fiel dem Betreiber Tepco zufolge die Kühlung in den Reaktoren 1 bis 3 aus. Inzwischen laufen die Pumpen wieder. Die Arbeiter mussten ihren Kampf gegen die Radioaktivität unterbrechen und sich in einem erdbebensicheren Gebäude in Sicherheit bringen.