Beim Absturz einer Passagiermaschine im Süden Argentiniens sind in der Nacht zum Donnerstag 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der kleinen Fluggesellschaft Sol mit 19 Passagieren, zwei Piloten und einer Stewardess an Bord war auf dem Weg von der Stadt Neuquén nach Comodoro Rivadavia an der Atlantikküste. Der Unglücksort bei Prahuaniyeu in der Provinz Río Negro in Patagonien liegt etwa 1500 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Buenos Aires.

Die Bergungsarbeiten wurden durch die abgelegene Lage und die Eiseskälte in dem Gebiet erschwert. "Ein Desaster. Wir haben nur noch brennende Trümmer gefunden", sagte der Arzt Ismael Ali im Fernsehen nach der Rückkehr von der Absturzstelle. "Die Wrackteile waren auf einem Umfeld von 100 Metern verteilt", fügte der Leiter des Krankenhauses der Stadt Los Menucos hinzu. Die Opfer seien stark verbrannt.

Ein Sprecher der Fluggesellschaft wollte zunächst keine Angaben über die Ursache des Unglücks machen. Die Piloten der zweimotorigen Propellermaschine vom Typ Saab 340 hätten vor dem Unglück noch mehrere Notrufe abgesetzt, hieß es. In Medienberichten war von einer möglichen Vereisung der Maschine sowie einem anderen technischen Versagen als Ursache des Unglücks die Rede. Aussagen von Augenzeugen zufolge habe es einen Feuerschein am Nachthimmel und anschließend mehrere laute Explosionen gegeben.