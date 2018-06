Ja, auch der Wind. Fast hätt’ man ihn vergessen. Früher roch der Wind nach Fisch, wenn er von Süden kam. Mutter, schließ das Fenster! Von Westen blies er Sand vom Strand in Mund und Nase, und trug das Hämmern vom Hafen ins Haus. Jetzt zerrt er an den Blousons der Ausflugsrentner hier oben auf der Plattform. In 15 Sekunden rauscht der Fahrstuhl hinauf durch Glas und Stahl, 80 Meter hoch ist der neue Stolz der Stadt. Das Atlantic Hotel Sail City, was für ein Name, aber was für ein Ausblick. Bremerhaven von oben, das geht schnell: ein schmaler Schlauch, der sich an die Weser schmiegt, friedlich schwappt sie hinterm Deich. Vorbei an den Containerkränen, die ihr huldvoll Spalier stehen, bevor sie in die Nordsee fließt.

Moment. Ist noch alles da? Man zählt durch. Da Radarturm, da Alter Hafen, wo die Seute Deern, die alte Dreimastdame, schunkelt. Unverwüstlich thront darüber das Hochhausdreigestirn des Columbus-Centers, blauweißer Leichtbau, sonntags ist er oft zu Gast im Tatort . Apropos schlimme Geschichten: Reporter rücken hierher seit Jahren aus und kehren schaudernd zurück. Die Havarie der Gesellschaft lebe in Bremerhaven, hieß es im Privatfernsehen. Ähnlich klingt der Refrain fachkundiger Wirtschaftsseiten: ostdeutsche Stadt auf westdeutschem Boden. Kinderarmut, Teeniemütter, 17 Prozent sind ohne Job, pro Kopf aber verschuldet mit knapp 9000 Euro. Fröhliches meldete bloß die Abteilung Mensch und Tier: Schwule Pinguine brüten wieder!

Wer jetzt, nach zwei Absätzen, wieder zurück ins Normalodeutschland will, sollte erstmal in die Fußgängerzone. Die sieht nämlich aus, wie deutsche Fußgängerzonen aussehen. Zwischen H&M und Thalia, McDonald's und Saturn vergisst der Fremde bekanntlich alles Leid. Wer beten will, möge auch das tun. Hier weltberühmt sind die Alte und die Große Kirche, und da zeigt die Stadt ihren protestantischen Humor – alt und groß, mehr muss man über Kirchen auch nicht wissen. Der Ortskundige hingegen geht einfach rüber an den Deich und vergisst die drängenden Fragen.

Obwohl: Der alte Leuchtturm neben dem Zoo, wie heißt der eigentlich noch mal? Überhaupt der Zoo! Tiergrotten sagte die Oma immer, kam aber nie mit. Der Zoo wurde gleich mitsaniert, als die Stadt die Havenwelten baute. Bremerhavens neue Attraktion! Über die redet gerade jeder hier. Ein Areal von 30 Hektar, früher größter Schotterparkplatz der Region, jetzt Tourismuszentrum und Erlebnispark. Für 300 Millionen Euro erfand die Stadt sich neu. Lange hatte sich der Ort der Globalisierung geschlagen gegeben. Erst schlossen die Werften, dann die Fischhallen, dann zogen die letzten amerikanischen Soldaten von hier weg. Investoren kamen in die Stadt, mit seltsamen Ideen.

Die hanseatische Seele aber wollte man hier konservieren. So kam der Aufbruch: 2008 eröffnete das Atlantic Hotel (wir erinnern uns, der Ausblick), das aus Versehen an Dubai erinnert. Ein Jahr später folgten das Mediterraneo (Einkaufen in Toskana-Kulisse) und das Klimahaus 8° Ost. Dort reist man den achten Längengrad entlang. Friert im Polarkreis und schwitzt im Dschungel, allein eine Geschichte wert . Das hat sich herumgesprochen. Die Schlange vor der Kasse geht bis vor die Tür.

Draußen parken Autos, deren Kennzeichen von Ferne künden. Aus München, Stuttgart, Kassel, MYK und AZE, was die meisten Bremerhavener angenehmst freut. Nur bei CUX werden manche ungehalten. Landkreis Cuxhaven, Hinterland Niedersachsen, da schimpfen nicht nur Taxifahrer. Weil der Cuxhavener gerüchteweise zu schnell oder zu langsam fährt, weil er nicht blinkt oder falsch, und weil er parkt wie eine besengte Sau. Manche nehmen auch einfach den Bus, der meistens pünktlich kommt.

Casablanca steht dort dran, New York oder Kiel. Ein Ticket reicht hin und zurück von Weddewarden bis Bürgerpark, dort wo Bremerhaven grün und wunderschön ist. Wahrscheinlich fahren hier die modernsten Busse der Republik, arktisch klimatisiert, die Fahrtroute in LED. Falsch aussteigen geht trotzdem! Ehe man sich versieht, dröhnt einem die Stresemannstraße entgegen, ein vierspuriges Vergehen am Stadtbild, dem Sonnenschein nichts anhaben kann.

Hier ist Bremerhaven so, wie viele es sich vorstellen, und die Stimmung wird trübe. Der Magistrat residiert in Häusern, die einst die Amerikaner zurückließen. Ehemals stolzer Altbau ist hinter Aldi und Autohaus in Deckung gegangen. Im Ortsteil Lehe, wenige Schritte entfernt, sind Monokulturen aus Sonnenstudio und Spielothek entstanden. Andere Gebäude verfallen. Früher suchten viele von Bremerhaven aus ihr Glück in der großen, weiten Welt. Jetzt verlassen viele die Stadt ins Umland. Das heißt nicht mehr Auswanderung, sondern strukturelles Defizit, das man Bremerhaven natürlich ansieht: 2000 Wohnungen stehen noch immer leer.