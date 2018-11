"Ich habe Japan kurz nach dem Beben und den Tsunamis verlassen und bin nach Los Angeles geflogen, weil mir die Situation zu riskant war. Aber eine Woche später war ich wieder zurück und bei der Arbeit. Es war immer noch alles durcheinander. Die Supermärkte waren leer, Tokyo dunkel. Normalerweise blinkt hier alles, überall sind LEDs.

Auch jetzt wird noch viel Strom gespart. Bei uns in der Firma ist der Händetrockner auf der Toilette weiterhin ausgeschaltet. Unsere Klimaanlage wird schon am späten Nachmittag abgeschaltet. Es brennen auch weniger Glühbirnen.

Der große Schreckmoment kam für mich, als klar wurde, dass das Wasser in Tokyo verstrahlt ist. Ich hatte zwar noch schnell eine Badewanne gefüllt, bevor ich geflogen war, aber die war bald leer. Zwei Wochen lang habe ich komplett ohne Wasser gelebt – in den Supermärkten und den Tausenden Getränkeautomaten hat man nichts mehr bekommen und ich hatte viel zu große Angst, das Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Ich habe dann zwei Wochen lang von Bier, Cola und Säften gelebt. Meine Niere muss ziemlich gelitten haben in der Zeit.

Als ich in die Firma zurückkam, hatte ich gemischte Gefühle. Ich habe ja eine Verantwortung meiner Arbeit gegenüber. Wir sind eine deutsch-japanische Firma, und durch diese unerwartete Flucht vieler wichtiger deutscher Mitarbeiter fühlten sich die japanischen Kollegen im Stich gelassen. Man muss verstehen, dass die Firma für viele Japaner einen sehr hohen Stellenwert hat.

Von Kollegen, die große Verantwortung tragen, wird anscheinend erwartet, dass sie im schlimmsten Fall mit der Firma untergehen. Diese Erwartungshaltung konnte ich aber nicht annähernd nachvollziehen, schließlich gab es eine reale Gefahr aus Fukushima. Die Enttäuschung der Japaner äußerte sich dann in Personalentscheidungen: Vielen Deutschen wurden wichtige Verantwortungsbereiche weggenommen.

Bartlomiej Kolacz arbeitet seit eineinhalb Jahren als technischer Berater einer deutsch-japanischen Kanzlei in Tokyo. Zweieinhalb Monate nach dem Beben und dem Tsunami ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt.

Gleichzeitig waren das Beben und die anschließende Katastrophe wie ein Katalysator – es ist ein Wandel in Gang gekommen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich entscheiden, wohin das Ganze geht. Unsere Firma ist schon seit 100 Jahren in Tokyo, und da haben sich bestimmte Strukturen eingespielt. Die Katastrophe hat das aus den Fugen gebracht.

Jetzt gerade ist in Japan die spannendste Zeit seit Jahrzehnten. Es ist der Zeitpunkt, wo es nach vorne gehen könnte. Japan hat bisher stagniert, man spricht ja auch von der verlorenen Generation. Viele sind zwar wohlhabend, aber mir scheinen die Leute deshalb auch verwöhnt, es bewegt sich zu wenig. Jetzt ist die Chance da, dass das Land stärker aus der Krise hervorgeht.

Nicht nur für viele Firmen war die Katastrophe der Anlass, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden. Auch für Expats, die eigentlich nie richtig hier sein wollten, war die Katastrophe ein Anstoß, zu gehen. 80 Prozent meines Bekanntenkreises haben Japan in den letzten zwei Monaten verlassen und sind nicht wiedergekommen. Die Leute, die jetzt noch hier sind, die wollen auch wirklich hier sein."