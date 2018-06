Genau 20 Jahre sind es heute, seit ich Deutschland verlassen habe und wieder in England lebe. Zuvor war ich ein knappes Vierteljahrhundert – fast die Hälfte meines Lebens und mein ganzes Dasein als Ehemann und Vater – bei Euch zu Hause gewesen.

Ich liebte Deutschland, nichts hat mich gezwungen wegzugehen – außer der Langeweile. Meine Frau und ich hatten vor unserem geistigen Auge schon einen Grabstein mit der Inschrift: "Hier liegen T & G, gestorben an Verblödung". Ich war Gymnasiallehrer. Als ein Knirps aus der 5. Klasse zu mir sagte: "Diesen Witz haben Sie meiner Mutter auch schon erzählt", wurde mir schlagartig klar, dass es nicht so weitergehen konnte. Ich war zur Lehrersäule erstarrt!

Die ersten Monate in England waren ein Kulturschock. Dabei war Englisch doch unsere Muttersprache. Es dauerte aber, bis wir begriffen hatten, das the great and the good ironisch diejenigen beschreibt, die sich für großartig und gut halten, es in Wahrheit aber nicht sind: Schafe im Aristokratenpelz. Und dann die Schulen! Wer in Deutschland über die Bildung motzt, hat nie eine staatliche Gesamtschule in England erlebt: Ignoranz im Akademikerlook. Und dann das Verkehrswesen, die Krankenhäuser..., die Liste schien endlos.

Eine französische Bekannte sagte, wir würden in sechs Monaten wieder in Deutschland sein. Doch wir hielten durch. Lag es am Fernsehen mit seinen fabelhaften Komödien und Krimis? An der Ungezwungenheit der Menschen? Wir lernten, wieder Engländer zu sein, ohne daran zu denken, unser eingefleischtes Deutschsein aufzugeben. Aldi und Lidl wurden unsere gastronomischen Tempel und mit dem Internet konnten wir täglich unsere deutschen Zeitungen lesen.

In den 20 Jahren war ich nur zweimal kurz wieder in Deutschland. Ich beobachte meine einstige Heimat von diesseits des Kanals, und das mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Verwunderung. Zufrieden, dass die Demokratie, die aus der Stunde Null geboren wurde, gedeiht, auch wenn ich die Wiedervereinigung mit einigem Misstrauen verfolgt habe. Verwundert über den manchmal atemberaubenden politischen Opportunismus, wie neulich im Falle Libyens oder bei der lächerlichen 180-Grad-Wende beim Thema Kernenergie. Doch der Begriff Realpolitik ist schließlich deutscher Herkunft.

Auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr nach Deutschland zurückkomme, ist mein Blick keiner des Zorns, sondern der Zuneigung. Wie Biermann sang: "Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier..."