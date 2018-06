Kennen Sie Kafkas Prozess? Das gesamte Verfahren gegen Jörg Kachelmann, vor allem das Auftreten der Anwälte, das Verhalten der Presse und die wenigen Zitate, die von den Richtern an die Öffentlichkeit drangen, könnten bisher unentdeckte Fragmente aus Kafkas Werken sein.

Das Auftreten der handelnden Akteure wirkte zum Teil irrsinnig komisch, andererseits beängstigend real. Nur, es ist nicht komisch, denn dieses Schauspiel betrifft uns alle, es ist unsere Justiz, die für alle ersichtlich ihre Abgründe offenbarte.

In Kafkas Werken sind es einfache Personen, die – wie im Prozess – launenhaft durch die juristischen Mühlen getrieben werden. Als Außenstehende können wir nicht beurteilen, ob Moderator Kachelmann als Prominenter schon zu Beginn des Verfahrens einen Malus erhalten hat. Wahrscheinlich wäre jedoch das Urteil gegen einen völlig unbekannten Bürger bei identischer Beweislage genauso willkürlich getroffen worden. Diese Willkür wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte deutsche Justiz.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Es war bereits bedenklich, dass Kachelmann nur aufgrund von zweifelhaften Beweisen in U-Haft genommen wurde. Die Hilf- und Machtlosigkeit des Josef K. bei seiner ersten Vernehmung durch die Wächter Franz und Willem in Kafkas Prozess lässt sich kaum von Kachelmanns Situation unterschieden. Als Kachelmann in U-Haft saß, muss er sich ähnlich gefühlt haben wie Josef K. Was ist geschehen? Wie bin ich in diese Lage geraten? Wer entscheidet über meinen Fall? Was ist eigentlich mein Fall?

Auch die Tatsache, dass bei einem Freispruch zwischen den Güteklassen A und B unterschieden wird, hätte Kafka nicht grotesker zeichnen können.

Was tatsächlich zwischen Kachelmann und der Nebenklägerin geschehen ist, ist nicht bekannt. Auch in Kafkas Prozess bleibt offen, ob eine Schuld des Josef K. überhaupt besteht. Trotzdem wird sowohl im realen Fall als auch im literarischen Werk die Willkür des Gerichts in vielen Passagen sichtbar. In Kafkas Prozess zeigt der berühmte Dialog mit dem Gefängniskaplan, wie schwierig es ist, das Gericht von der Unschuld zu überzeugen, wenn es sich bereits festgelegt hat. Im Kachelmann-Prozess ließ das Gericht im Abschlussplädoyer deutliche Zweifel an der Unschuld des Angeklagten erkennen – obwohl kaum belastbare Beweise vorlagen.

Jemanden freizusprechen und dann den Anschein zu erwecken, mit diesem Urteil nicht glücklich zu sein, schafft nicht gerade Vertrauen in unsere Justiz. Niemand sollte verhaftet werden, wenn Beweise nicht klar und unwiderlegbar vorliegen. Es bleibt der Eindruck, dass die Eitelkeiten der Richter ihre Rechtsprechung beeinflusst haben. Ein solches Verhalten öffnet der Willkür Tür und Tor.

Wie wäre im Kachelmann-Prozess das Urteil ausgefallen, wenn die Öffentlichkeit – wie sonst üblich – nicht so nah dabei gewesen wäre? Wer überwacht in anderen Fällen die emotionalen Ausschweifungen der Richter? Es darf nicht sein, dass Gerichtsverhandlungen zu kafkaesken Prozessen verkommen und zu ebensolchen Urteilsbegründungen führen.