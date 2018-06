Die Frauenfußball-WM ist zu Gast bei Freunden. Es frohlocken die Plasbergs, Wills und Beckmanns: Gleichberechtigung ist wieder ein Thema. Einfach alte Bekannte vor die Kameras setzen und die üblichen Positionen aufeinanderprallen lassen. Doch das Thema Gleichberechtigung ist viel facettenreicher, als es die Talkshows und der Trubel um kickende Frauen vermuten lassen.

Natürlich ist es gut, dass der Frauenfußball mit Zuschauerzahlen im Millionenbereich ein weiteres Tabu zu brechen scheint. Natürlich ist es gut, dass immer mehr junge Frauen sich in neue Bereiche vorwagen, ob im Sport oder im Beruf. Zahllose Artikel und Reportagen berichten jubelnd davon. Aber: Brauchen wir das noch? Ist unsere Gesellschaft noch so chauvinistisch, dass wir jeden Schritt, den eine Frau auf unbekanntem Terrain macht, als großen Schritt für die Menschheit zelebrieren müssen?

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Nein, denn mittlerweile gibt es einen Verlierer in dieser Entwicklung und der heißt: Jungen. Still und heimlich entgleiten sie unserer Gesellschaft. Auch wenn die Welt der Erwachsenen immer noch geprägt ist von Männern in Spitzenpositionen, zeigt jede Diskussion über Gleichberechtigung, wie sehr wir junge Männer in den entscheidenden Punkten vernachlässigen.

Egal ob ein kleiner Junge später mal Spitzenmanager oder Ingenieur wird (um die Klischees zu bedienen), wächst er zunächst auf mit der Erziehung seiner Mutter, der Ordnung seiner Erzieherin und den Regeln und Noten seiner Lehrerinnen. Keine Spur von männlichen Vorbildern. Keine Spur von männlichem Verständnis für die extrovertierte Art sich zu entwickeln, für Raufereien, lautes Schreien, körperliches Kräftemessen.

Stattdessen leben Jungen in einer Welt, in der Mädchen in allen Bereichen gefördert werden. Schon für die jüngsten gibt es einen Girl's Day, der jungen Frauen einen Tag lang Einblicke in sogenannte Männerberufe gibt. Die introvertierte Entwicklung von Mädchen wird bevorzugt: Tuscheln und Zettelchen schreiben stört den Unterricht nicht in dem Maße, wie es ein umherfliegender Ball tut. Wichtig ist, dass wir auch diese Aspekte bedenken, wenn wir über Gleichberechtigung diskutieren.