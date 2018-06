Mein Großvater kam in den sechziger Jahren als Gastarbeiter nach Berlin-Kreuzberg, trug jeden Tag eine Krawatte und aß am liebsten Currywurst mit Pommes – allerdings nur heimlich, da er Angst hatte, dass meine Großmutter ihn beim Schweinefleisch-Essen erwischt. Seine Heimatstadt Konya gilt noch immer als eine der konservativsten Städte in der Türkei, auch wenn dort viel Anisschnaps getrunken wird.

Mein Vater, der noch heute von den wilden siebziger Jahren erzählt, trug Schlaghosen und Hemden aus Zeitungspapier, hörte die Bee Gees und Boney M, arbeitete nachts bei Gillette, um sich seinen ersehnten BMW kaufen zu können und trank am liebsten Whiskey-Cola.

Ich bin also säkular erzogen worden. Deshalb kann ich es nicht verstehen, wenn junge muslimische Menschen in meinem Alter einen Gebetsraum fordern, obwohl die vorherigen Generationen doch so liberal waren. Ich gehöre nicht zu den Aleviten, doch bewundere ich ihren liberalen Lebensstil. Für mich sind sie diejenigen, die den Islam richtig auslegen.

Der Islam hatte nie einen Luther oder Kant. Genau deshalb ist eine reformatorische Erneuerung von enormer Bedeutung für die Zukunft meiner Religion. Wir sollten nicht nur den Aleviten sondern auch den muslimischen Säkularisten den Rücken stärken. Wenn mir etwas wichtig ist, dann sind es die Aufklärung und vor allem die universellen Menschenrechte. Für mich spielt sich Religion nur in meinem Herzen ab und ich möchte sie auch niemandem aufzwingen.

Mein Wunsch ist es – auch wenn viele Menschen der Meinung sind, dass ich einer Minderheit angehöre –, als ein Teil der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden. In der derzeitigen Integrationsdebatte werden mir aber Attribute zugeordnet, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Vor allem die Medien erfinden immer wieder neue Wörter für mich, wie zum Beispiel Mensch mit Migrationshintergrund, Mensch mit nichtdeutscher Herkunftssprache oder mit Zuwanderungsgeschichte.

Dennoch bin ich meinem Vaterland Deutschland zutiefst dankbar! Ich darf meine Muttersprache sprechen, höre vielfältige Musik, niemand fordert die Abschaffung von Satellitenfernsehen und fast niemand den Abriss von Moscheen. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Wir sollten glücklich darüber sein, dass wir frei sind und tun und lassen können, was wir wollen.