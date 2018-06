Seit den sechziger Jahren dürfen sich Wikinger-Fans in Catoira im Sommer von ihrer wilden Seite zeigen. Am ersten Sonntag im August inszeniert der Ort eine Invasion der Wikinger. Einheimische und Touristen toben morgens verkleidet durch die Straßen und um die Ruine Torres del Oeste.

Am Nachmittag wird dann die historische Landung nachgespielt: Von einem Boot aus versuchen die Wikinger den Ort einzunehmen, während sich die Einheimischen zur Wehr setzen. So wird an die Zeit erinnert, in der Blondinen an Spaniens Stränden noch nicht so gern gesehen waren.