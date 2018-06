Die wichtigen Themen Schwangerschaft und Geburt kommen sowohl in der Gesundheitspolitik als auch in der Bildungspolitik eindeutig zu kurz. Mein Eindruck ist, dass die Menschen sich immer weniger mit diesen Vorgängen auseinandersetzen und immer schlechter darüber informiert werden – abgesehen vom Biologieunterricht während der Schulzeit und dem jährlichen Besuch beim Frauenarzt.

Dadurch ist die Zahl der verängstigten und nicht genügend informierten Schwangeren hoch. Häufig werden Frauen sogar erst während der Entbindung mit Vorgängen konfrontiert, die vorher schon hätten besprochen werden müssen. Viel zu oft findet die Geburt unter starkem Zeitdruck und mit Medikamenteneinsatz statt. Nicht zuletzt könnte die mangelnde Aufklärung ein Grund sein für die hohe Kaiserschnittrate, die im letzten Jahr bei 29 Prozent lag.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Die Medizin ist zwar weit vorangeschritten und moderne Kreißsäle zeichnen sich durch einen hohen technischen Standard und gutes Personal aus. Aber leider hat der Fortschritt auch eine Arbeitsweise mit sich gebracht, die auf Schnelligkeit und Effizienz ausgerichtet ist.

Es fehlt an persönlicher, individueller Unterstützung durch einfühlsame und kompetente Fachkräfte. Eine gute psychologische und soziale Betreuung – bereits während der Geburt und in den ersten Stunden danach – sollte die Basis für die so wichtige Mutter-Kind-Beziehung bilden.

Diese Betreuung gibt es: in Form von Hausgeburtshilfen und Geburtshäusern, in denen Hebammen ihre Tätigkeit ausüben. Allerdings wird sie nur selten genutzt. Die Zahl der außerklinischen Geburten betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ein bis zwei Prozent.

Vermutlich werden diese Alternativen in Zukunft noch seltener zur Verfügung stehen. Für Hebammen auf freiberuflicher Basis wurde im vergangenen Jahr die notwendige Haftpflichtprämie auf bis zu 5.400 Euro angehoben. Vielen Hebammen wird diese Erhöhung die Existenzgrundlage genommen haben.

Somit ist abzusehen, dass die außerklinischen Alternativen auf lange Sicht keinen Bestand haben werden und dass künftige Generationen ausschließlich im Krankenhaus das Licht der Welt erblicken werden – schnell und effizient.