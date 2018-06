Es scheint, als wollten sich die USA festhalten an ihren Symbolen. Am Strand von Los Angeles fällt auf, wer kein Tattoo trägt. Große Limousinen stehen für Wohlstand. Hollywood und seine Sterne sind noch immer das Sehnsuchtsziel vieler Menschen. Aber das Zentrum von L.A., Downtown, glänzt nicht mehr. Hier ist es nur noch billig und bunt. Für die berühmten Levi's Jeans wird in längst geschlossenen Läden geworben. Armut und Obdachlosigkeit prägen große Teile der Stadt.