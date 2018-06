Auf den Wecker geht er mir, und das schon seit einigen Jahren: dieser verbiesterte Berufsatheist Richard Dawkins aus Oxford, meiner Alma Mater. Am wenigsten liegt es daran, dass er nichts mit Gott am Hut hat, denn mit dem Alten kann ich auch nicht viel anfangen. Es ist vielmehr die selbstgefällige Verbissenheit, mit der er gegen etwas kämpft, was in unseren Breitengraden schon seit einem halben Jahrhundert kein Thema mehr ist.

Gewiss, viele Amerikaner sind gläubige Christen, und Kreationismus ist in manchen US-Staaten noch halbwegs lebendig. Hat das aber den Amerikanern etwa geschadet? Sieht man die Bilanz an Nobelpreisen für naturwissenschaftliche Leistungen, die bisher über den Teich gewandert sind, wohl kaum.

Kirche und Staat sind, wie es sich gehört, getrennt, und auch wenn der ein oder andere Mondreisende die Bibel zitiert hat – angekommen ist er trotzdem. Aber ausgerechnet mit Christen, vor denen er sich in Sicherheit wiegen kann, geht Dawkins gnadenlos ins Gericht. Zum Islam sagt er dagegen wenig.

Darüber, wie ein unvorstellbar winziges Etwas zum unvorstellbar großem Universum werden konnte, verliert er kein nur halbwegs kritisches Wort. Wie soll dieses winzige Etwas exisitiert haben, wenn es Raum und Zeit laut Relativitäts- und Urknalltheorie noch gar nicht gab?

Ich hoffe, man versteht mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass die Theorie falsch ist. Doch wenn man sich bewusst macht, dass sich buchstäblich aus dem zeitlosen, raumlosen und absoluten Nichts das immense Weltall von jetzt auf gleich selbst erschaffen haben soll, wäre es nicht allzu vermessen, Dawkins Glaube in die Wissenschaft zu belächeln.

Der Urknall ist genau wie die Evloutionstheorie eine wissenschaftliche Hypothese. Doch während Evolution logisch nachvollziehbar ist, bleibt der Urknall eine abstrakte Theorie. Hätten nicht namhafte Wissenschaftler sie aufgestellt, würde man sie der Science Fiction oder, Gott behüte, gar der Religion zuordnen. Inwiefern ist also diese Hypothese nicht bloß ein Versuch, das biblische Wort Gottes – "Es werde Licht!" – wissenschaftlich zu untermauern?

Man möge mir den Hinweis ersparen, es gäbe keinen Gott! Ich frage lediglich, warum wir an die eine scheinbare Absurdität – den Urknall – glauben sollen und an die andere – den Allmächtigen – nicht. Nur weil ein Professor das von uns verlangt? Wer Recht hat, weiß ich natürlich nicht, und es ist schließlich auch egal. Um mit Heinrich Heine zu sprechen: "Gott wird mir verzeihen – das ist sein Metier."