Schlimm genug, dass ich mir dauernd von meinungsmachenden Alt-Achtundsechzigern anhören muss, wie unpolitisch ich und andere junge Menschen sind. Mittlerweile fällt mir sogar meine eigene Generation in den Rücken: Wir hätten keine Hoffnung mehr, dass unsere Stimmen ernst genommen werden, schreibt zum Beispiel Tim Krüger in seinem Leserartikel auf ZEIT ONLINE. Deshalb hätten wir jede Auflehnung gegen das System aufgegeben.

Mein Problem damit: Ich fühle mich noch gar nicht so alt und resigniert, als dass ich es mir schon mit meinen Vorurteilen über die da oben gemütlich machen könnte. Wenn man Anfang zwanzig ist, hat man ja noch nicht so viel Zeit gehabt, den persönlichen Kampf um die beste politische Ordnung auszufechten. Da mag es im besten Falle altklug sein, das System bereits für unveränderbar zu halten. Meistens beruht dieser Gedanke wohl auf Faulheit. Denn verändern können wir alle etwas.

Tatsächlich kenne ich viele junge Menschen, die sich in ihrem Umfeld engagieren – sei es, dass sie ehrenamtlich in Schulen arbeiten, Spenden sammeln für sozial Benachteiligte oder klimafreundlicheres Essen in der Mensa durchsetzen.

Natürlich sind dies die für unsere Generation angeblich so typischen, zahmen Ideen, denen man aufgrund ihrer Lokalbezogenheit einen gewissen Biedermeier-Charme unterstellen mag. Aber es gibt durchaus auch Initiativen, die die Konfrontation mit den als entrückt abgestempelten Politikern suchen, um jungen Leuten Gehör zu verschaffen.

An einer solchen Initiative arbeite ich gerade gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Autoren des europäischen Online-Magazins Europe&Me, die aus Belgien, Deutschland, England, Lettland, Norwegen und Spanien stammen. Wir wollen den resignierten, interessierten oder engagierten jungen Leuten aus ganz Europa eine Stimme geben.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Dazu haben wir folgende Wette abgeschlossen: Sollten wir es innerhalb von zwei Monaten schaffen, 10.000 europäische Jugendliche zur Teilnahme an einer Umfrage zur Europäischen Außenpolitik zu bewegen, werden die Ergebnisse beim Berliner Forum Außenpolitik des Auswärtigen Amtes präsentiert und mit den Außenministern mehrerer europäischer Länder diskutiert. So sollen endlich diejenigen zu Wort kommen, die in der EU traditionell keine Lobby haben, von denen aber unablässig gefordert wird, die Zukunft mitzugestalten.

In der Umfrage geht es um die Wahrnehmung der derzeitigen Lage in Europa und um die Zukunft der Europäischen Außenpolitik. Noch bis zum 1. November ist die Teilnahme möglich. Wir freuen uns über jede Beteiligung. Im Gegenzug versprechen wir größtmögliche Transparenz bei der Veröffentlichung der Ergebnisse sowie kritische Nachfragen und Berichte von der Konferenz.

Dies mag zwar nicht der Weg unserer Eltern, Tanten und Onkel gewesen sein, das System in Frage zu stellen. Aber seine Eigenheiten im Protest hat sich bisher jede Generation herausgenommen. Wir mögen vielleicht etwas zahmer als die Achtundsechziger sein. Einfälle und Ideen haben wir aber trotzdem und wir sind weit davon entfernt, uns mit der gegebenen Ordnung abzufinden. Zum Protest gehören in einer Demokratie Demonstrationen ebenso wie soziale Aktivitäten und Initiativen.

Denjenigen, die nach einem anstrengenden Tag nicht mehr den Willen haben, vor dem Kanzleramt über die Ungerechtigkeit der Finanzmärkte zu demonstrieren, denen möchte ich sagen, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, sich aktiv einzubringen. Dafür braucht man aber vor allem einen langen Atem und ein bisschen Selbstbewusstsein. Zum Resignieren sind wir jedenfalls noch zu jung!