"Weshalb sollte die Stadt sich nicht am Markt orientieren?" Dieser Kommentar eines Kommunalpolitikers in Frankfurt am Main spiegelt wider, was in deutschen Großstädten vor sich geht: Die Politik interessiert sich nur für den meistbietenden Investoren, der ein Grundstück, eine Wohnanlage oder ein Gebäude bauen will. Die Interessen der Stadtbewohner ignoriert sie.

Sobald dieses Thema öffentlich diskutiert wird, verweisen die Vermieter auf ihr Recht auf Eigentum. Durchschnittsverdiener protestieren, weil sie jetzt schon beinahe die Hälfte ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben. Diejenigen, die ein so geringes Einkommen haben, dass sie Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung haben, besitzen keine Stimme. Sie müssen sich beugen und in die Randgebiete ziehen.

Meiner Meinung nach sollte die Kommune auch für diejenigen da sein, die nicht das Geld haben, hohe Mietpreise zu bezahlen. Sie erstellt stattdessen regelmäßig einen Mietspiegel, der angeblich den Frieden zwischen Mieter und Vermieter sichern soll. Dieser Mietspiegel treibt jedoch regelmäßig die sogenannten Vergleichsmieten in die Höhe, weil es immer auch Wohnungen in Bezirken geben wird, die von Besserverdienenden bewohnt werden. So steigt das Mietniveau permanent.

Parteien wie die FDP können da Steuersenkungen fordern so lange sie wollen. Wenn die Mieten konstant steigen, wird das zur freien Verfügung stehende Geld trotzdem ständig weniger. Das Ergebnis: Menschen, die über keine großen finanziellen Mittel verfügen, zahlen ihr gesamtes Leben lang eine Mietsumme, mit der sie längst eine Eigentumswohnung hätten abbezahlen können.

Mehr noch, sie hätten in der Zeit sogar weitervererbbares Eigentum schaffen können. Aus diesem Grund sollte selbstgenutztes Wohneigentum durch die Politik gefördert werden, statt den Schutz des Vermietereigentums in den Vordergrund zu rücken.