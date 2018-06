Vielleicht wäre das eine Lösung, wie die Demonstranten von Occupy Wall Street doch weiter im Zuccotti Park leben können. "Was haltet ihr davon, Jakpaks anzuschaffen?", ruft eine Protestlerin mit tiefer, eindringlicher Stimme in die Menge. Verständnislose Gesichter. "Ein Jakpak ist eine Jacke, die gleichzeitig ein Schlafsack ist und ein Zelt", erklärt die dunkelhäutige, junge Frau mit Brille und Glatze. In die fragenden Mienen drängt sich ein Schmunzeln.

Das Problem, vor das die Demonstranten kurz zuvor gestellt wurden, klingt ebenso kurios: Ein New Yorker Richter hatte am Dienstagabend entschieden, dass die in der vorangegangenen Nacht aus dem Zuccotti Park vertriebenen Kapitalismus-Kritiker dort nicht wieder mit Zelten und Schlafsäcken anrücken dürfen. Kurz darauf wurde der tagsüber abgesperrte Platz, eigentlich ein Privatgrundstück, aber trotzdem wieder öffentlich zugänglich gemacht – ganz im Sinne des Eigentümers Brookfield Properties, der nach eigener Aussage "das Recht aller Bürger auf eine friedliche Versammlung und Meinungsfreiheit" unterstützt. Bürgermeister Michael Bloomberg blieb – auch angesichts des enormen öffentlichen Drucks – kaum etwas anderes übrig, als Liberty Plaza, wie der Platz auch genannt wird, möglichst rasch wieder freizugeben.

Die nächtliche Räumung mit rund 200 Festnahmen und die paradoxe Lage im Nachhinein werfen allerdings auch die Frage auf, wie es mit Occupy Wall Street weitergehen wird. Mittlerweile ist die Protestwelle auf zahlreiche andere Städte in den USA übergeschwappt. Auch in Europa gibt es viele Demonstrationen gegen die Macht der Banken. Bislang fehlen der Bewegung jedoch eindeutige Forderungen und ein nennenswerter Erfolg.

Zunächst erscheint es so, als hätte die ganze Aufregung der vergangenen Stunden der knapp zwei Monate alten Bewegung aus New York umso mehr Bekanntheit und Sympathien eingebracht: Auf dem frisch gereinigten Platz drängten sich in der Nacht zum Dienstag noch einmal bedeutend mehr Menschen als an den meisten Tagen zuvor. Sie unterscheiden sich zudem teilweise erheblich von der üblichen Klientel, von vielen als lausige Hippies verhöhnt. Mit den sauberen, im Boden eingelassenen Leuchtstäben erinnerte die Atmosphäre bisweilen gar eher an eine Vernissage als eine Demonstration. Wenn nicht zwischendurch immer wieder die Sprechchöre der Demonstranten aus den verschiedenen Ecken schallen würden. Jetzt erst recht, liegt es in der Luft.

"Man kann die Menschen und auch ihre Sachen einfach wegschaffen, aber eben nicht die Idee, die dahinter steht", sagt Aktivistin Kat Mahaney. "Auch wenn der Park die ganze Zeit über das Zentrum der Bewegung gewesen ist, so ist die Gemeinschaft nicht an ihn gebunden." Die junge Frau selbst etwa hat dort nie übernachtet und ist trotzdem sehr aktiv in mehreren Arbeitsgruppen. Sie betont, dass Occupy Wall Street schließlich auch andere Räume für Treffen und Veranstaltungen nutze, Bildungsinstitutionen und Kirchen etwa. "Das ist nun auch eine gute Möglichkeit für uns sich auszuweiten", fügt ihr Mitstreiter Greg Zucker hinzu.