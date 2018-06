In Deutschland steigt die Zahl der alkoholkranken und medikamentenabhängigen Senioren. Schätzungsweise 400.000 der über 60-Jährigen litten unter Alkoholsucht, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans (FDP).



Untersuchungen würden zudem zeigen, dass jeder siebte Pflegebedürftige, der zu Hause oder in einem Heim betreut wird, ein Alkohol- oder Medikamentenproblem habe, sagte Dyckmans gegenüber der Frankfurter Rundschau. Dies sei ein Trend, der sich fortsetze: Angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft werde die Zahl der Betroffenen in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Dyckmans sprach von "alarmierenden Zahlen".



Nach Einschätzung der FDP-Politikerin ist vor allem der unkontrollierte Konsum von Schlaf- und Beruhigungsmitteln für ältere Menschen gefährlich. In Kombination mit Alkohol komme es zu einer Potenzierung der Wirkung und zu einer hohen Suchtgefahr.



Dykmans kündigte an, die Sucht Älterer zu einem Schwerpunkt der neuen nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik der Bundesregierung zu machen. Der neue Plan soll im kommenden Jahr vorgelegt werden. Er wird das Programm aus dem Jahr 2003 ablösen.



Nach einer Auswertung der Frankfurter Rundschau bestätigen die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Geschehen in den Krankenhäusern die Einschätzung der Drogenbeauftragten. Demnach wurden 2010 rund 12.350 über 60-Jährige wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einer Klinik behandelt. 2009 waren es noch fast 400 weniger.