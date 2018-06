Bei Anti-Kapitalismus-Protesten in Frankfurt sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatten sich am Samstag zunächst etwa 4.000 Demonstranten friedlich am Hauptbahnhof versammelt. Später kam es zu Ausschreitungen, die Europäische Zentralbank wurde mit Farbbeuteln und Steinen beworfen. In der Innenstadt beschädigten Teilnehmer der Protestveranstaltung Autos und Geschäftshäuser, Rauchbomben wurden gezündet und Brände gelegt. Der Einsatz habe bis in die Nacht gedauert, erklärte die Polizei.

Ein Polizist sei zusammengeschlagen und so schwer verletzt worden, dass er noch am Sonntag auf der Intensivstation einer Klinik behandelt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Täter hätten auch die ihm zu Hilfe eilenden Einsatzkräfte mit massiver Gewalt angegriffen. Mindestens 15 Beamte sollen bei dem Polizeieinsatz verletzt worden sein. Außerdem sei ein unbeteiligter Passant von einem Stein am Kopf getroffen worden sein.

Das Bündnis mit Namen M31 hatte am Samstag europaweit zu einem Aktionstag gegen die europäische Politik in der Finanz- und Schuldenkrise aufgerufen. Es sprach von 6.000 Demonstranten. Dutzende Teilnehmer seien verletzt worden, hieß es in einer im Internet veröffentlichten Mitteilung . Die Polizei habe "wegen ein paar kaputter Scheiben" eingegriffen.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 465 Personen fest, unter anderem wegen Landfriedenbruchs.