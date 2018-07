Als Laila im Jahre 2001 das erste Mal deutschen Boden betrat, fühlte sie nichts Besonderes. Es war weder ein kalter, noch ein warmer Tag. "Hier werden wir also leben", dachte sie. Ihre Familie hatte aus dem Paschtunengebiet im Süden Afghanistans fliehen müssen, das hart umkämpft ist und den Taliban als Rückzugsort dient. Anschließend hatte sie einige Jahre in Russland gelebt.

Ich habe Laila über meinen Blog kennengelernt, auf dem ich regelmäßig über Afghanistan schreibe. Wir stellten irgendwann fest, dass wir schon auf denselben afghanischen Hochzeiten in Deutschland und Österreich waren, aber noch nie miteinander geredet hatten. Inzwischen bedeutet sie mir sehr viel.

Als Laila aus dem Flieger stieg, konnte sie neben Dari und Paschtu auch Russisch, aber kein Deutsch. Die Schule fiel ihr trotzdem leicht. Sie fand schnell Freunde, mit denen sie anfangs nur per Handzeichen kommunizierte.

Sie hatte gute Noten und hätte sofort ein Realgymnasium besuchen dürfen. Ihre Klassenlehrerin war allerdings der Meinung, dass sie dort nicht bestehen würde. Ein Jahr lang besuchte Laila die Hauptschule, dann wechselte sie doch auf das Realgymnasium. Dort legte sie erfolgreich ihr Abitur ab, in Deutsch hatte sie eine Eins.

Heute ist Laila 22 Jahre alt, hat die deutsche Staatsangehörigkeit und studiert Jura in Frankfurt. Sie ist das einzige von neun Kindern in ihrer Familie, das studiert, worauf ihre Eltern sehr stolz sind.

Laila trägt kein Kopftuch, ist aber gläubige Muslimin. Afghanistan hat sie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Sie weiß, dass sie sich in ihrer Heimatprovinz nicht so frei bewegen kann wie in Deutschland. Trotzdem liebt sie ihr Land und ist stolz auf ihre Herkunft. Afghanistan verbindet sie nicht mit Terrorismus und Taliban. Für sie ist es das Land der Dichter und Musiker, der Granatäpfel und Trauben; ein Land, das eine atemberaubende Landschaft hat und voller Überraschungen ist. In den siebziger Jahren stand das so auch in europäischen Reiseführern.



Wie viele junge Exil-Afghanen träumt auch Laila von Afghanistan. Sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages zurückzukehren, um das vom Krieg gebeutelte Land wieder aufzubauen. Als Anwältin will sie sich dort für die Rechte der Frauen einsetzen. In meinen Augen ist sie ein Vorbild – als Migrantin und als Afghanin.