ZEIT ONLINE: Herr Kavka , Sie haben deutschlandweit an Schulen mit Jugendlichen über Rechtsextremismus diskutiert. Was haben Sie erlebt?

Markus Kavka: Wir sprechen meist mit Schülern der 8. bis 11. Klassen. Ich komme nach jedem dieser Besuche aufgewühlt nach Berlin zurück. Etwa zwei Schüler in jeder Klasse zeigen offen, dass sie Rechtsextremisten sind. Manchmal sehr deutlich: In Nordrhein-Westfalen hatte der Klassen-Neonazi eine 88 in den Rasen an der Schule gemäht – die Zahl, die für Adolf Hitler steht. Da wussten wir, worauf wir uns im Gespräch einstellen müssen .

ZEIT ONLINE: Wie reagieren die Lehrer?

Markus Kavka Markus Kavka hat mit Kollegen Schüler in ganz Deutschland besucht, um mit ihnen über Probleme mit Neonazis zu sprechen und wie man ihren Einfluss mindert. Der Autor, DJ und Moderator (Viva, ZDF, Radio Eins), ist Mitgründer des Blog Störungsmelder.

Kavka: Die Lehrer bleiben oft passiv, sie reagieren nicht oder nur schwach auf den Rechtsextremismus ihrer Schüler. Das ernüchtert am meisten.

ZEIT ONLINE: Woran liegt das?

Kavka: Vielen Lehrern fehlt die Fähigkeit zum richtigen Umgang mit Rechtsextremismus, sie müssten sich dafür schulen lassen. Für viele Lehrer waren unsere Workshops geradezu eine Erleuchtung. Viele wollten danach Gespräche mit Schülern über Rechtsextremismus ins Unterrichtsprogramm aufnehmen. Einige Schulen haben das später tatsächlich getan.

Es ist nicht immer leicht, Schulen für unsere Workshops zu finden. Viele Schulen bestreiten, dass sie ein Neonazi-Problem haben. Sie fürchten Nestbeschmutzung. An Schulen, die sich bewusst zu einer Schule ohne Rassismus erklärt haben, laufen wir hingegen offene Türen ein.

ZEIT ONLINE: Was konnten Sie bisher erreichen?

Kavka: Es ist nahezu unmöglich, Schülern in drei bis vier Unterrichtsstunden die rechte Gesinnung auszureden. Man kommt sich vor wie Sisyphus, die Gespräche sind teils wahnsinnig anstrengend. Was sagt man zum Beispiel zu einem Schüler, der rechte Bands mit der Begründung hört, dass er sie cool findet, weil das mal was anderes ist? Oder zu einem Schüler, der einen Thor-Steinar-Pulli trägt, weil seine Kumpel den auch haben? Man muss mit seiner Argumentation stets bei null anfangen. Aber dadurch darf man sich nicht entmutigen lassen. Ich betrachte bereits jeden kleinen Denkanstoß, den wir mit den Workshops geben, als kleinen Erfolg im Kampf gegen Rechtsextremismus.

ZEIT ONLINE: Gibt es im Osten Deutschlands mehr Schüler, die für Rechtsextremismus anfällig sind?

Kavka: Wir beobachten rechtsextremistische Einstellungen in ostdeutschen wie westdeutschen Schulen gleichermaßen. In Ostdeutschland zeigt sich stärker, wie NPD und rechtsextremistische Kameradschaften die Klassen unterwandern.

ZEIT ONLINE: Wie ist das möglich?

Kavka: Die Rechtsextremisten machen sich die Egal-Haltung vieler Schüler zunutze. Schon 15- und 16-Jährige plappern nach, was ihnen NPD-Ideologen eingeflüstert haben. Wenn wir dann intensiv mit den Schülern diskutieren, blockieren viele irgendwann und wenden sich ab.

Nach dem Workshop bekommen Schüler von ihren rechten Kameraden schon mal den Kopf gewaschen, weil sie sich auf unser Gespräch eingelassen haben. Viele haben Angst, sich gegen Rechts zu engagieren. Wer als Schüler seinen Namen im Netz auf einer Anti-Antifa-Liste findet, wird schnell vorsichtig. Mit ihrer Einschüchterungstaktik sind Neonazis leider oft erfolgreich.

ZEIT ONLINE: Warum können NPD und Kameradschaften die Schüler so ungehindert beeinflussen?

Kavka: Die NPD füllt Lücken, die die Kirchen und die demokratischen Parteien lassen. Vor allem Parteien haben sich aus ländlichen Gegenden zurückgezogen, sie viel zu früh aufgegeben.

Störungsmelder on Tour Störungsmelder on Tour Das ZEIT-ONLINE-Blog Stoerungsmelder organisiert mit dem Verein Gesicht zeigen seit 2008 die Störungsmelder-Tour. Prominente besuchen Schulen in ganz Deutschland und diskutieren mit Schülern über Rechtsextremismus, seine Hintergründe und Gefahren, die Argumentationsmuster und Ziele von Rechtsextremen. Die Schüler sollen lernen, sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden und offen gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit einzutreten.

ZEIT ONLINE: Die Parteien argumentieren, sie können breite Präsenz personell nicht leisten.

Kavka: Da kann ich nur sagen: Wenn es die demokratischen Parteien nicht schaffen, auch auf dem Land präsent zu sein, wieso schaffen es dann die Neonazis?