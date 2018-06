Papst Benedikt XVI. hat den Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller zum neuen Präfekten der einflussreichen Glaubenskongregation der katholischen Kirche ernannt. Benedikt erhob Müller gleichzeitig mit dem Ruf nach Rom zum Erzbischof.

Der 64-jährige Müller wird damit Chef der Behörde im Vatikan, die für Glaubensfragen zuständig ist und als sehr mächtige Behörde innerhalb der Kirche gilt. Joseph Ratzinger war bis zu seiner Wahl zum Papst 2005 selbst mehr als zwei Jahrzehnte lang Präfekt der Glaubenskongregation . Seitdem führt Kardinal William Levada das Gremium. Der 76-Jährige geht in den Ruhestand.

Von Levada übernimmt Müller auch alle anderen Leitungsfunktionen in Rom. Er wird Präsident der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei, die sich vor allem mit den abtrünnigen erzkonservativen Piusbrüdern auseinandersetzt. Müller leitet künftig im Vatikan zudem die Internationale Theologenkommission und die Bibelkommission.

Enge Verbindung nach Regensburg

Es gab bereits seit Tagen Spekulationen darüber, dass Papst Benedikt XVI. den in Deutschland umstrittenen Bischof nach Rom holen will. Müller sitzt im Vatikan bereits in mehreren Gremien. Erst vor wenigen Wochen wurde der Regensburger zum Mitglied des päpstlichen Einheitsrates sowie der vatikanischen Bildungskongregation ernannt. In seinem Bistum ist er insbesondere wegen einer umfassenden Umgestaltung der katholischen Laienräte scharf kritisiert worden.

Der Papst hat enge Verbindungen zu Müller, der früher Dogmatik-Professor in München war. So nahm Ratzinger 2002 auch persönlich als Kurienkardinal an der Bischofsweihe Müllers im Regensburger Dom teil. Benedikt XVI. ist der Stadt in der Oberpfalz auch deshalb eng verbunden, da sein Bruder Georg Ratzinger in Regensburg wohnt und er selbst früher an der Regensburger Universität lehrte.