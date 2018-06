Inhalt Seite 1 — Operndirektor Tony Hall wird neuer BBC-Chef Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der frühere BBC-Journalist und bisherige Direktor des Royal Opera House, Tony Hall, wird neuer Generaldirektor der BBC. Hall wird Nachfolger von George Entwistle, der nach einem falschen BBC-Bericht am 10. November nach nur 54 Tagen im Amt zurückgetreten war.

Hall wird sein Amt im März antreten. "Ich will sicherstellen, dass unsere Nachrichtendienste Weltniveau haben", sagte der neue Generaldirektor in einer ersten Reaktion.

Der 61-Jährige sei "die richtige Person, um die BBC aus ihrer derzeitigen Krise zu führen", sagte der Präsident des Rundfunkrats, Chris Patten. Die journalistische Erfahrung des früheren Nachrichtenchefs des Senders sei "von unschätzbarem Wert, während die BBC dabei ist, ihren Ruf wiederherzustellen".

Bis zu seinem Weggang 2001 arbeitete Hall 28 Jahre bei der BBC. Als Nachrichtenchef hatte er zwischen 1996 und 2001 auch den Rundfunksender BBC 5 und den Nachrichtenkanal BBC News auf den Weg gebracht. Die Royal Opera hat er in seiner Amtszeit modernisiert.

Missbrauchsvorwürfe und falscher Bericht

Die BBC steht derzeit in der Kritik, weil sie gleich mit mehreren Affären zu kämpfen hat. Senderchef Entwistle war vor knapp zwei Wochen wegen eines umstrittenen Beitrags über eine Missbrauchsaffäre zurückgetreten.

Die renommierte Sendung Newsnight hatte Anfang November einen Bericht gesendet, in dem fälschlich behauptet wurde, ein konservativer Politiker sei in Fälle von Kindesmissbrauch verwickelt. Obwohl der Politiker nicht namentlich genannt wurde, kursierte kurz darauf im Internet das Gerücht, es handele sich um Alistair McAlpine. Die BBC verpflichtete sich danach zu einer Entschädigungszahlung an dem zu Unrecht Beschuldigten.