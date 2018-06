Wenn Michael Jürß in seinen 72er Oldsmobile Toronado steigt, dann müsste er denken: Hier sitzt ein glücklicher Mann. Mit dem amerikanischen Straßenkreuzer ist für Jürß ein Lebenstraum wahr geworden. Doch er ist nicht glücklich. Da ist noch dieser andere Traum. Der will und will nicht in Erfüllung gehen.

Jürß steht in der Schalterhalle der Sparkasse Wedel, er ist dort der Haustechniker. Zuvor war er Schlosser, Berufskraftfahrer, Schweißer. Drei Berufe hat Jürß gelernt. Ein Mann der Tat, groß und kräftig, die Haare kurz geschoren, der Blick offen, die Sätze klar.

So knapp spricht er auch von seinem Auto. Seine Augen leuchten dabei. Beige ist es, ein echter Klassiker. Wenn sie damit über Land fahren vor den Toren Hamburgs, er und Doreen, dann lassen sie dieses ganze Elend hinter sich, wenigstens für den Moment.

Was ist das für eine Welt, wo das Unwahrscheinliche wirklich wird und sich das Selbstverständliche trotz aller Mühen nicht einstellen will? Doreen und Michael Jürß stammen aus Mecklenburg. Dort wuchsen sie auf, er im Ostseebad Nienhagen, sie in Rostock, als Stacheldraht und Stahlbeton die Welt noch in Ost und West teilten und der Kalte Krieg sich noch kalt anfühlte. Jürß lebte auf einem großen Hof, früher das Gut seines Großvaters. Die ganze Großfamilie wohnte damals in einem Haus.

Nichts war selbstverständlicher als Kinder

Schon früh träumte sich der Junge in die Neue Welt, unendlich lange gerade Straßen, viele PS, breite Sitze, durch die man das Vibrieren des Motors spürt. Ein Freiheitsbild in einem engen Land. Vielleicht teilten die beiden Geschwister den Traum, auch die vielen Cousins und Cousinen, die mit ihm auf dem Hof lebten. Vielleicht fanden sie ihn auch nur albern – so richtig heraus will Jürß damit nicht. Aber glücklich war er damals, mit all den Kindern um sich. Und nichts war selbstverständlicher, als dass es so bleiben würde.

Bald fiel die Mauer, das Leben wurde groß und weit. Zu Hause gingen dem Paar die Jobs verloren, also zogen sie nach Westen, fanden Arbeit im Hamburger Umland, und endlich: das Auto. Erst ein 67er Mustang, später dann ein 84er Chevy Caprice. Der Traum war wahrgeworden, sogar mit Wiederholungszeichen.

Was ausblieb, war das Kind.

"Für mich war es schon immer selbstverständlich, dass ich Kinder haben werde", sagt Jürß. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sie sofort damit begonnen, kaum dass sie ein Paar geworden waren. Doreen war die Vernünftige. Sie waren doch gerade erst zwanzig, der wacklige Job, der unsichere Osten. Dann in Wedel aber fühlte sie: Hier sind wir angekommen. Sie setzte die Pille ab und dachte nicht mehr weiter darüber nach.

Wenn nichts geschieht

Wann merkt man, dass etwas nicht stimmt? Dass die Natur nicht tut, wozu sie bestimmt ist? Es ist ja nicht wie beim Auto, wo die Bremsscheiben quietschen, der Keilriemen kreischt oder plötzlich eine rote Leuchte angeht. Es geschieht einfach: nichts. Blutige Regelmäßigkeit.

"Nach vier Jahren haben wir uns dann schon gewundert, dass nichts passiert." Da beschlossen Doreen und Michael, dass beide zum Arzt gehen. Beide? Männer tun das eigentlich nicht, üblicherweise suchen Paare die Ursache zunächst bei der Frau, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht klappt. "Ja, klar gingen wir beide", sagt Jürß. "Das muss man doch."

Scheiße. Mehr konnte er zuerst nicht denken. Es hatte sich ja schon angedeutet. Sie waren zwar gleichzeitig beim Arzt gewesen. Doreens Ergebnis kam früher: Alles in Ordnung. Wer ahnt schon, dass es Hodenkrampfadern gibt. Dass man sie operativ auflösen kann, über drei schmerzhafte Monate. Und dass es nichts bringt. Dass auch heute noch, neun Jahre später, kein Mediziner so recht sagen kann, warum Michaels Spermien zu schlecht sind, um auf natürliche Weise ein Kind zu zeugen.

Fachleute sagen, Männer, die davon erführen, litten unter Scham und Ohnmacht, Selbstzweifeln und Schuldgefühlen. Auch wenn Potenz und Fruchtbarkeit nicht zusammenhängen, sei eine solche Erkenntnis ein harter Angriff auf die Identität und das Selbstbewusstsein eines Mannes.

"Ach, ich bin da Realist", sagt Jürß. "Ich habe mir gesagt: Ändern kannst Du eh nichts. Minderwertig habe ich mich deshalb nicht gefühlt. Das kam erst später, als ich sah, was meine Frau alles durchmachen muss." Als Doreen am Handy kaum sprechen konnte, weil die Nachuntersuchung auch beim fünften Mal ergeben hat, dass es mit der künstlichen Befruchtung wieder nicht funktioniert hatte. Als endlich ein Versuch gelang und das Kind in der zwölften Schwangerschaftswoche doch starb. Als die anschließende Ausschabung nicht optimal verlief und die Sorge noch größer wurde.

Sein Schwager hatte auch Schwierigkeiten mit dem Kinderkriegen. "Aber den haben sie mit Medikamenten vollgepumpt, und bei mir haben sie gar nichts getan. Das ging mir gewaltig gegen den Strich. Da muss man doch was tun können." Den Ärzten fiel eben nichts mehr ein. Seither macht Jürß sich selbst im Internet schlau, nimmt Zink- und Selenkapseln. Geholfen hat es bisher nicht.