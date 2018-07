An der deutsch-französischen Grenze haben mehrere Hundert Menschen gegen die Schließung des umstrittenen französischen Atomkraftwerks Fessenheim protestiert. Nach Angaben der Polizei demonstrierten rund 500 Menschen, die Organisatoren sprachen von 700 Demonstranten. Unter den Teilnehmern waren Anwohner und mehrere Kommunalpolitiker. Das rund 30 Kilometer südwestlich von Freiburg im Breisgau gelegene AKW ist das älteste in Frankreich .

Die Demonstranten beklagten, dass viele Menschen auf der Suche nach Arbeit die Region verlassen müssten. Sie fürchten die wirtschaftliche Verödung der Region, berichtet die Lokalzeitung Dernières Nouvelles d'Alsace . Die Teilnehmer des Marschs skandierten: "Fessenheim ist sicher, lasst es bestehen!" und warfen den Behörden vor, das Kraftwerk aus wahltaktischen Gründen schließen zu wollen.

Frankreichs Präsident François Hollande , dessen sozialistische Partei in einer Koalition mit den Grünen regiert, hatte im vergangenen Jahr die Schließung der 36 Jahre alten Anlage für 2016 angekündigt. Der Beschluss ist Teil der Bestrebungen seiner Regierung, den Anteil der Kernenergie am französischen Energiemix von 75 auf 50 Prozent zu verringern. Zudem gilt das Kraftwerk Fessenheim als besonders störanfällig.

Erlaubnis für weitere zehn Jahre in Betrieb

In Frankreich gab es bislang keinen größeren Atom-Zwischenfall. Anti-Atom-Aktivisten auf beiden Seiten der Grenze sorgen sich aber schon lange um die Sicherheit des AKW Fessenheim, in dessen im Umkreis fast 100.000 Menschen leben. Reaktorblock 1 des umstrittenen Atomkraftwerks am Oberrhein wurde 1977 in Betrieb genommen und ist damit der älteste noch in Betrieb befindliche Druckwasserreaktor in Frankreich. Reaktorblock 2 ist ein Jahr jünger.

Die AKW-Gegner verweisen auf ein erhöhtes Erdbebenrisiko im Elsass und im Oberrheingraben und auf die Gefahr eines Dammbruchs am Rheinkanal, an dem das AKW liegt. In diesem Fall könnte nach Auffassung der Aktivisten wie im japanischen Fukushima das Kühlsystem ausfallen.

Erst Anfang der Woche hatte die französische Behörde für Atomaufsicht (ASN) beschlossen, dass beide Reaktoren weitere zehn Jahre in Betrieb bleiben dürfen. Allerdings muss die Anlage erheblich nachgerüstet werden. Für beide Reaktoren fordert die ASN eine Verstärkung des Betonfundaments, auf dem der Reaktor errichtet wurde, sowie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für das Kühlsystem.