In Bajakovo, am Übergang zu Serbien, prüft ein Beamter die Papiere eines Reisenden. Jetzt, da Kroatien in der EU ist, konzentrieren sich die Grenzer auf die 1.400 Kilometer, an denen Kroatien die nicht-EU-Staaten Serbien, Bosnien und Montenegro berührt.