Wenn auf der Welt etwas passiert, sind fast immer Fotografen der Agentur Magnum dabei, um das Geschehen für Magazine festzuhalten. Seit 1947 werden nur die Besten der Branche aufgenommen. Vier der Mitglieder – Olivia Arthur, Moises Saman, Paolo Pellegrin und Peter van Agtmael – hat das ZEITmagazin Deutschland entdecken lassen, in allen vier Himmelsrichtungen. Diese erste Galerie der Reihe zeigt, was Kriegsfotograf Agtmael im Süden fand. Seine Reise führte von Verwandten in Stuttgart zu Bayerns größtem Flüchtlingslager.