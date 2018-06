Australische Soldaten haben nach Feuerwehrangaben eines der riesigen Feuer westlich von Sydney verursacht. Ein großer Brand in den Blue Mountains entstand demnach bei einer Militärübung. "Die Untersuchung hat ergeben, dass der Einsatz explosiver Stoffe das Feuer auf dem Gelände am Mittwoch vergangener Woche ausgelöst hat", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.



Bei dem Brand nahe der Stadt Lithgow seien drei Häuser und 50.000 Hektar Wald zerstört worden. Das Verteidigungsministerium kommentierte die Vorwürfe bisher nicht, bestätigte aber, dass an dem Tag mit Sprengstoff trainiert wurde.

Die Region Blue Mountains, in der 75.000 Menschen leben, wurde für Touristen geschlossen. Sie ist besonders von den Buschbränden betroffen, die seit Tagen im Südosten des Landes lodern: Mehr als 200 Häuser wurden dort zerstört, ein Mann kam ums Leben.



Vorsichtige Entwarnung



Die Buschbrände dehnten sich am Mittwoch weiter aus . Bei steigenden Temperaturen und trockenen, starken Winden brachen mehrere neue Feuer im Bundesstaat New South Wales aus. Nach Angaben von Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons loderten dort in einem Radius von 1.600 Kilometern 71 Brände, davon waren 29 noch nicht unter Kontrolle. Die Anwohner wurden zu besonderer Vorsicht ermahnt. "An Tagen wie diesen kommt es auf Minuten an", sagte er.

Dennoch gab die Feuerwehr vorsichtige Entwarnung: Die Strategie, Feuerschneisen zu legen, um zu verhindern, dass sich die Brände zu einem riesigen Feuer vereinen, sei aufgegangen. Bewohner, die in den vergangenen Tagen aus den Bergen geflüchtet seien, könnten wieder in ihre Häuser zurückkehren



Kritisch war die Lage noch in Minmi nahe Newcastle nördlich von Sydney. "Wenn Sie in Minmi sind, folgen Sie Ihrem Überlebensplan", erklärte die Feuerwehr. "Wenn Ihr Plan ist, zu fliehen, dann fliehen Sie jetzt."



Regen als Segen – und Fluch

In Colo nordwestlich von Sydney kämpfte die Feuerwehr mithilfe von Löschflugzeugen gegen einen aggressiven Brand, doch starke Winde behinderten die Arbeiten. Die Temperaturen lagen um die 35 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit war gering und die Windgeschwindigkeiten betrugen 100 Stundenkilometer. Die Bedingungen "könnten schlechter nicht sein", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In der Nacht zum Mittwoch hatte zwar Nieselregen einige Brände verringert, wie Fitzsimmons sagte. Gleichzeitig aber habe der Regen die Bemühungen erschwert, die Feuer durch kontrolliertes Abbrennen von Schneisen einzudämmen.

Die Buschbrände in Australien haben bereits mehr als 120.000 Hektar Land und mehr als 200 Häuser zerstört. Die Feuerwehr ist mit 1.500 Mann im Einsatz und bekam Verstärkung aus ganz Australien . Neuseeland bot ebenfalls Einsatzkräfte an.