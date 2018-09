Demonstranten haben in der brasilianischen Stadt São Paulo eine Zugstrecke blockiert und mehrere Häuser in Brand gesteckt. Rund 150 Menschen protestierten gegen die Räumung eines Slums, das laut den Behörden illegal errichtet worden war. Die Demonstranten warfen brennende Autoreifen auf die Gleise und legten Feuer an zwei Gewerbegebäuden. Die Polizei feuerte Tränengas, um die Protestierenden auseinanderzutreiben. Laut Feuerwehr waren die Brände schnell unter Kontrolle.

Seit Juni kommt es in Brasilien beinahe täglich zu Demonstrationen gegen Regierung und Behörden. Allerdings haben sich die anfänglichen Massenproteste mittlerweile in viele kleinere Demonstrationen aufgespalten.

Seit Wochen protestieren etwa tausend Lehrer wegen eines neuen Lehrergesetzes. Dabei kam es schon mehrfach zu Ausschreitungen. Hunderte Maskierte zogen durch die Millionenmetropole Rio de Janeiro, warfen Schaufensterscheiben ein, demolierten Busse und Haltestellen und steckten ein Polizeiauto in Brand.