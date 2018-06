Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch , hat die Bischöfe zu mehr Bescheidenheit aufgefordert. "Papst Franziskus lehrt uns allen einfaches Leben, Demut und Bescheidenheit", sagte Zollitsch der Passauer Neuen Presse . Er merke, wie die Botschaft des Papstes von Katholiken in aller Welt aufgenommen und verstanden werde. "Gerade wir Bischöfe müssen uns deshalb fragen, wie und wo wir wohnen und leben."

Zollitsch sagte, wenn neu gebaut werde, hätten die Bischöfe Möglichkeiten, Zeichen zu setzen. "Ich kenne das Bischofshaus in Limburg nicht. Die Enttäuschung der Menschen im Bistum kann ich gut verstehen."

Auslöser der mahnenden Worte von Zollitsch ist der Limburger Bischof Tebartz-van Elst . Er wird kritisiert, weil die Kosten für den Bau des Bischofssitzes in Limburg auf mindestens 31 Millionen Euro angestiegen sind. Ursprünglich waren 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Staatsanwaltschaft Limburg prüft wegen der gestiegenen Kosten Vorwürfe der Untreue.



Am Donnerstag beantragte zudem die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Strafbefehl wegen eidesstattlicher Falschaussage. Dabei geht es um Angaben des Bischofs im September 2012 zu einem Flug nach Indien .

Gespräch mit dem Papst

Zollitsch will kommende Woche mit Papst Franziskus über den Fall des Limburger Bischofs beraten . Die Forderung nach einer raschen Entscheidung wird immer lauter. "Es darf keine lange Hängepartie werden", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück. "Das Ganze ist eine schwere Belastung für die katholische Kirche in ganz Deutschland", sagte Glück. Letztlich liege die Entscheidung in Rom . "Noch dramatischer als die dramatischen Kostensteigerungen ist die schwere Vertrauenskrise, die jetzt entstanden ist", sagte Glück. Daraus entstehe die Verpflichtung, rasch eine Klärung zu erreichen.

Das ZdK-Mitglied Wolfgang Thierse (SPD) äußerte sich noch deutlicher. Das Vertrauen der Gläubigen sei offensichtlich so schwer erschüttert, dass Tebartz-van Elst um der Kirche willen persönliche Konsequenzen ziehen sollte, sagte der Vizepräsident des Bundestags.