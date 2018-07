Limburgs Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst hat mitteilen lassen , dass die Entscheidung über seinen bischöflichen Dienst in den Händen des Papstes liege. Der Bischof sei betroffen von der Eskalation und sehe auch, dass viele Gläubige im Bistum von der Art der Diskussion betroffen seien, sagte der Sprecher des Bistums Limburg, Martin Wild.

"Im Laufe der Woche" will Tebartz-van Elst nach Rom reisen, um Gespräche an der Kurie zu führen, sagte sein Sprecher. Ein genauer Termin stehe allerdings noch nicht fest. Zuvor hatte es geheißen, der Bischof wolle bereits am Samstag nach Rom reisen . Diesen Bericht dementierte Wild allerdings. "Zu dem Zeitpunkt, der Ihnen da gemeldet worden war, saß er mit mir zusammen am Schreibtisch."

Tebartz-van Elst wird Verschwendung vorgeworfen, nachdem die Kosten für den Bischofssitz von 5 auf mindestens 31 Millionen Euro gestiegen waren. Zudem hat die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen falscher Versicherung an Eides statt beantragt.

Kirche ist gespalten

In der katholischen Kirche wachsen die Zweifel, dass Tebartz-van Elst im Amt zu halten ist. "Viele in der Kirche, auch viele seiner bischöflichen Amtsbrüder, erwarten einen Rückzug", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück , der Welt .



Auch der ehemalige Weihbischof von Limburg, Gerhard Pieschl, hält den Bischof nicht mehr für tragbar. "Wenn er auch nur einen Funken Ehrgefühl in sich hat, bietet er dem Papst sofort seinen Rücktritt an", sagte er der Frankfurter Neuen Presse . Einen Bischof, der öffentlich als Lügner, Betrüger oder Kranker bezeichnet werde, könne der Papst nicht im Amt belassen.

Der Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller , hingegen hält die Vorwürfe gegen Tebartz-van Elst hingegen um eine "Erfindung von Journalisten" und eine "Medienkampagne". Das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung .

Am Montag wird auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch , im Vatikan erwartet. Auch er hatte sich öffentlich vom Verhalten des Limburger Bischofs distanziert.