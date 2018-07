Von seinem Fenster kann Michael Schwarzer ihn gut sehen, den Ort, an dem die 31 Millionen Euro verschwunden sind. Nur rund 400 Meter Luftlinie vom Büro des Geschäftsführers der Caritas in Limburg entfernt glänzen das schwarze Spitzdach der neuen Kapelle und die helle Fassade der Wohnung des Bischofs in der Herbstsonne um die Wette. Doch trotz des guten Blicks aus seinem Fenster wusste auch Michael Schwarzer lange nicht, was auf der Baustelle vor sich ging. "Die Gebäude waren oft verhüllt und viele beteiligte Firmen mussten angeblich Stillschweigeerklärungen unterschreiben." Nur Details sickerten zu Schwarzer durch. Handwerker erzählten ihm von italienischen Designerlampen, die Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst angeblich bestellte, von Extrawünschen und ständigen, kostspieligen Umbauten. Dass das Bauprojekt 31 Millionen Euro kosten wird, erfuhr der Limburger Caritas-Chef erst aus der Zeitung. Es war ein Schock – beim katholischem Wohlfahrtsverband Caritas ist man andere Summen gewohnt.

Mit 31 Millionen Euro könnte die Caritas in Limburg fast zwei Jahre lang auskommen und ihre gesamten Kosten decken. Knapp 16 Millionen Euro hat sie im vergangenen Jahr ausgegeben, für Altenheime, Obdachlosenhilfe, Schuldnerberatung und Sozialkaufhäuser. Auf der Einnahmenseite standen rund 15,5 Millionen. Während die Handwerker in der Bischofsresidenz teure Lampen, Flachbildfernseher und eine Luxusbadewanne verbauten, häufte die Caritas einen Verlust von rund einer halben Million Euro an. Es war das zweite Jahr in Folge in den roten Zahlen. "Ein paar Jahre können wir das durchhalten", sagt Schwarzer. "Aber dann brauchen wir entweder mehr Geld oder müssen unsere Angebote einschränken."

Die Caritas finanziert sich hauptsächlich aus Geld, das Krankenkassen und Pflegeversicherungen für die Betreuung in den Altenheimen und Pflegestationen bezahlen. Für Projekte wie Beratungsdienste und die Wohnungslosenhilfe bekommt die Caritas zudem staatliche Zuschüsse. Doch der Staat zahlt immer weniger. Ab 2020 gilt die Schuldenbremse, das Land Hessen und der Landkreis Limburg-Weilburg versuchen schon jetzt zu sparen, wo es nur geht.



Das Bistum hat eine neue Sparrunde angekündigt

Den kleinsten Teil zum Budget gibt die katholische Kirche. 640.000 Euro bekam die Caritas Limburg im vergangenen Jahr aus Kirchensteuereinnahmen. Demnächst dürften es noch weniger werden: Das Bistum Limburg hat laut Schwarzer für 2015 eine neue Sparrunde angekündigt. Schon vor einigen Jahren hatte es ein großangelegtes Sparprogramm gegeben. Weil immer mehr Menschen aus der Katholischen Kirche austreten, sinken die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Für die Bischofsresidenz waren trotzdem 2,5 Millionen Euro aus Kirchensteuereinnahmen da.

Michael Schwarzer und seine Mitarbeiter sind daher immer stärker auf Spenden angewiesen. Rund 80.000 Euro kamen im vergangenen Jahr durch direkte Spenden und die Caritas-Kollekte in den Kirchen des Bistums zusammen. Die Chancen, dass die Menschen dieses Jahr wieder so viel spenden, stehen allerdings ziemlich schlecht. Seit Tagen schon klingelt bei Schwarzer ständig das Telefon. "Die meisten fragen, ob wir auch so verschwenderisch mit unserem Geld umgehen wie der Bischof", sagt Schwarzer. Auch Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, sagte bereits, dass die Spendenbereitschaft durch den Skandal um die Limburger Bischofsresidenz deutlich zurückgegangen sei.

Schwarzer kann die Anrufer verstehen und ärgert sich doch, mit der Affäre um den teuren Bau in Verbindung gebracht zu werden. Seine Mitarbeiter sitzen in einem unscheinbaren Betonbau gegenüber des Bahnhofs. Viele arbeiten sogar gratis. "Die meisten meiner Mitarbeiter sind Ehrenamtliche", sagt Stephan Behrla, der die Beratungsdienste der Limburger Caritas leitet. "Wir bezahlen in der Währung Erfahrung." Wer einen Termin in einem Caritas-Sozialbüro bekommen will, muss meistens zwei Wochen warten. Um Menschen, die wegen nicht bezahlter Gasrechnungen in einer kalten Wohnung sitzen, zu helfen, hat Behrla im Jahr 1.500 Euro zur Verfügung. "Die müssen wir geschickt einsetzen und mehrfach an die Bedürftigen verleihen", sagt er.